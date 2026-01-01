Βίντεο από το ξέσπασμα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά - Σκηνές πανικού

Βίντεο από την έναρξη της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δημοσιοποιήθηκε από ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

{https://x.com/media_express_e/status/2006701136636678290}

Σε νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

{https://x.com/SuisseAlert/status/2006744061185765415}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfde5fpmlwu1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfde3yx85ru1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}