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Η CIA ενημέρωσε τον Τραμπ ότι δεν υπήρξε επίθεση της Ουκρανίας σε κατοικία του Πούτιν
Ειδήσεις
14:05 - 01 Ιαν 2026

Η CIA ενημέρωσε τον Τραμπ ότι δεν υπήρξε επίθεση της Ουκρανίας σε κατοικία του Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Η CIA ενώνει τη φωνή της με όσους πιστεύουν πως ο ισχυρισμός της Ρωσίας πως η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί σε κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ευσταθεί.

Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν είχε ως στόχο την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρόσφατη επίθεση με drone στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε σχετικά τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 91 drones εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Ουκρανία εναντίον της κατοικίας του Πούτιν κοντά στο Βαλντάι, στην περιοχή Nόβγκοροντ της βορειοδυτικής Ρωσίας.

Περισσότερα από τα μισά είχαν αναχαιτιστεί σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πώς γνώριζε ότι προορίζονταν για το Βαλντάι. Τα υπόλοιπα είχαν αναχαιτιστεί πάνω από το Νόβγκοροντ μεταξύ 3 π.μ. και 8:30 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πριν από τη CIA και το Institute for the Study of Warκαι το Institute for the Study of War ανακοίνωσε ότι ο ισχυρισμός της Μόσχας περί επίθεσης από 91 ουκρανικά drone στην προεδρική κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν συνοδεύεται από κανένα επαρκές αποδεικτικό στοιχείο και μοιάζει μετέωρος.

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