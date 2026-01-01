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Έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία - Δεκάδες νεκροί
Ειδήσεις
09:50 - 01 Ιαν 2026

Έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία - Δεκάδες νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Με μία πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε το 2026, καθώς μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Επικαλούμενο πηγές της τοπικής αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, το Sky News έκανε λόγο αρχικά για 10 νεκρούς, ενώ ισάριθμοι είναι και οι τραυματίες. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, αλλά ως δυστύχημα. Δυστυχώς, όμως, στη συνέχεια έγινε γνωστό από επίσημα χείλη πως οι νεκροί είναι 40 και οι τραυματίες εκατοντάδες.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου ήταν σε εξέλιξη γιορτή για την Πρωτοχρονιά. Από την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά που τύλιξε το κτίριο στις φλόγες και τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfd1nitorxup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick εκτιμά ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη δήλωση από την Αστυνομία για τα αίτια της τραγωδίας.

{https://x.com/OsiOsint1/status/2006608081741033961}

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης. Το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Το μπαρ είχε χωρητικότητα 400 ατόμων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfd1v2ifq20p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/01/2026 - 13:02
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