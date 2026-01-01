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Ο Μητσοτάκης κάνει όνειρα για... παππούς
Ανεμοδείκτης
13:32 - 01 Ιαν 2026

Ο Μητσοτάκης κάνει όνειρα για... παππούς

Reporter.gr Newsroom
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Στην πλατεία Κολωνακίου συναντήθηκαν το πρωί της Πρωτοχρονιάς κορυφαία πολιτειακά και κυβερνητικά πρόσωπα, για τον πρώτο καφέ της νέας χρονιάς. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Καλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πήγαν για καφέ μετά την πρωινή δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η κουβέντα ήταν... χαλαρή, αλλά έβγαλε και είδηση. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία αποκάλυψη. Πως κάνει πρόβες για παππούς.

Κι αυτό γιατί ο γιος του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκαρη, η οποία και την αποδέχθηκε.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να αποκτήσουν σύντομα και εγγόνι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/01/2026 - 14:12
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