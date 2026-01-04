Κοινό μέτωπο εναντίον Τραμπ: Λατινική Αμερική και Ισπανία απορρίπτουν κάθε έλεγχο της Βενεζουέλας

Έντονη αντίδραση απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα εκφράζουν πέντε κεντροαριστερές και αριστερές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής -Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό και Ουρουγουάη-, καθώς και η Ισπανία, οι οποίες προχώρησαν σήμερα σε κοινή δήλωση, μία ημέρα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην κοινή τους ανακοίνωση ανακοίνωση, οι έξι χώρες απορρίπτουν κατηγορηματικά «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας και εκφράζουν σοβαρή ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αμερικανική επέμβαση στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Αφορμή αποτέλεσαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού, καθώς και η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν διά της βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζεύγος Μαδούρο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες περί «ναρκοτρομοκρατίας».

«Εκφράζουμε την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών της Κολομβίας.

Η αντίδραση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σάββατο ανέφερε ότι θα επιτρέψει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να αξιοποιήσουν τα ενεργειακά αποθέματα της Βενεζουέλας, μιας χώρας που διαθέτει περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να καταστεί δυνατή μια ασφαλής, κατάλληλη και συνετή μετάβαση», δήλωση που εντείνει τις διεθνείς αντιδράσεις και τις ανησυχίες περί παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας.