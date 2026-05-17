Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος
Πολιτική
20:55 - 17 Μάι 2026

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Reporter.gr Newsroom
Η Μαρία Καρυστιανού κάνει πλέον το βήμα προς την επίσημη πολιτική παρουσία, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα, εγκαινιάζοντας και τυπικά τη νέα της πολιτική πρωτοβουλία.  

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί δημόσια το νέο εγχείρημα.

Το προηγούμενο διάστημα, η Μαρία Καρυστιανού είχε αφήσει ανοιχτά να εννοηθεί ότι προετοιμάζει μια πιο ενεργή πολιτική παρέμβαση, ενώ βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρήθηκε από πολλούς ως σαφής ένδειξη για τη δημιουργία κόμματος.

Στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες

Μιλώντας την Κυριακή (17/5), επιβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες έχουν περάσει πλέον στο τελικό στάδιο.

«Σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή και την καλή ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πολιτικό στίγμα και τα πρώτα ονόματα

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και τη φυσιογνωμία του νέου φορέα, η ίδια έχει διευκρινίσει ότι θα πλαισιωθεί από πρόσωπα του στενού της κύκλου και συνεργάτες εκτός της παραδοσιακής πολιτικής σκηνής.

Την ίδια ώρα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και τα πρώτα δημόσια πρόσωπα που δηλώνουν συμμετοχή στην πρωτοβουλία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος υποστήριξε ότι «η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα» και μίλησε για ανάγκη κοινής πορείας δυνάμεων «διαφορετικής προέλευσης».

Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η νέα πολιτική κίνηση θα επιδιώξει να απευθυνθεί σε κοινό πέρα από τα παραδοσιακά κομματικά όρια, επιχειρώντας να εκφράσει ευρύτερα στρώματα κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας.

«Είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα»

Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας πρόσφατα σε σχετική ερώτηση κατά την άφιξή της σε δημόσια εκδήλωση, απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το εγχείρημα, τόνισε όμως ότι «είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα».

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτηριστική ήταν και η απάντησή της όταν ρωτήθηκε για την πιθανή ονομασία του νέου πολιτικού φορέα.

«Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονό μας», ανέφερε.

Με την κατάθεση των εγγράφων στον Άρειο Πάγο να θεωρείται πλέον άμεση, το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα τόσο στην επίσημη ονομασία του κόμματος όσο και στα πρόσωπα που θα σταθούν δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού κατά την πρώτη δημόσια παρουσίαση της πολιτικής πρωτοβουλίας της.

