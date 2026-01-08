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ΗΠΑ: Εμπορικό έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 λόγω μείωσης εισαγωγών
Ειδήσεις
17:37 - 08 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Εμπορικό έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 λόγω μείωσης εισαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2009, καθώς οι εισαγωγές κατέγραψαν σημαντική πτώση. Η τάση αυτή, αν συνεχιστεί, θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη το δ’ τρίμηνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και η Υπηρεσία Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 39,0%, φτάνοντας τα 29,4 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αντίθετα αύξηση του ελλείμματος στα 58,9 δισ. δολάρια. Η αναφορά καθυστέρησε λόγω του 43ήμερου shutdown της κυβέρνησης.

Μείωση εισαγωγών και υποχώρηση εγχώριας ζήτησης

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2%, φτάνοντας τα 331,4 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές αγαθών κατρακύλησαν κατά 4,5% στα 255,0 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023. Η πτώση αυτή συνδέεται εν μέρει με τις δασμολογικές πολιτικές της διοίκησης Τραμπ και υποδηλώνει εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης.

Οι εισαγωγές βιομηχανικών αγαθών μειώθηκαν κατά 2,7 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω υποχώρησης 1,4 δισ. δολαρίων στις εισαγωγές μη νομισματικού χρυσού, που εξαιρείται από τον υπολογισμό του ΑΕΠ.

Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών υποχώρησαν κατά 14,0 δισ. δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020, με τις φαρμακευτικές προετοιμασίες να μειώνονται κατά 14,3 δισ. δολάρια. Αντίθετα, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,8 δισ. δολάρια, ενισχυμένες από υπολογιστικά αξεσουάρ, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπολογιστές, πιθανώς λόγω επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη.

Εξαγωγές σε ιστορικά υψηλά

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6%, φτάνοντας τα 302,0 δισ. δολάρια, με τις εξαγωγές αγαθών να ενισχύονται κατά 3,8% στα 195,9 δισ. δολάρια, επίσης σε ιστορικό υψηλό, κυρίως λόγω εξαγωγών μη νομισματικού χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Ωστόσο, οι εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών, κυρίως φαρμακευτικών προϊόντων, μειώθηκαν, όπως και οι εξαγωγές άλλων αγαθών.

Το έλλειμμα αγαθών συρρικνώθηκε κατά 24,5%, φτάνοντας τα 59,1 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2016. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλά.

Προστατευτική πολιτική Τραμπ και προοπτικές ΑΕΠ

Οι μεγάλες διακυμάνσεις στο εμπορικό έλλειμμα συνδέονται με την προστατευτική εμπορική πολιτική της διοίκησης Τραμπ. Το εμπόριο συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ στο β’ και γ’ τρίμηνο του 2025.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα προβλέπει επί του παρόντος αύξηση του ΑΕΠ με ετήσιο ρυθμό 2,7% για το δ’ τρίμηνο, ενώ η οικονομία αναπτύχθηκε με 4,3% στο τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου.

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