Ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ με στόχο την ανακοπή της ρωσικής προέλασης

Νέα επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, σε ένα από τα μέτωπα όπου καταγράφονται οι πιο σφοδρές συγκρούσεις του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ουκρανού στρατιωτικού διοικητή.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, ο οποίος έχει την ευθύνη της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή, το Τρίτο Σώμα Στρατού πραγματοποίησε επιχείρηση για την εκκαθάριση περιοχής έκτασης 75 τετραγωνικών χιλιομέτρων από ρωσικές ομάδες διείσδυσης, ενώ παράλληλα ανέκτησε τον έλεγχο επιπλέον 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν βόρεια της αποκαλούμενης «ζώνης των φρουρίων», στην οποία βρίσκονται οι πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ. Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικά ουκρανικά προπύργια, η κατάληψη των οποίων θα έφερνε τη Ρωσία πιο κοντά στον στόχο της για την πλήρη κατάκτηση της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

«Το Τρίτο Σώμα Στρατού ξεκίνησε επιθετική επιχείρηση σε αυτή την κατεύθυνση. Η επιχείρηση ονομάζεται “Βιβάλντι”», δήλωσε ο Μπιλέτσκι σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Ο Ουκρανός ταξίαρχος υποστήριξε ακόμη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να πλήξουν τη ρωσική στρατιωτική επιμελητεία, εκκαθάρισαν τρία χωριά και απέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής γύρω από ένα τέταρτο. Όπως ανέφερε, το χωριό Σερντνίε βρίσκεται πλέον υπό πλήρη ουκρανικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι η περιφέρεια του Ντονέτσκ αποτελεί ένα από τα βασικότερα πεδία των πολεμικών επιχειρήσεων και έχει βρεθεί στο επίκεντρο ορισμένων από τις σφοδρότερες μάχες από την έναρξη του πολέμου. Η Μόσχα επιδιώκει την πλήρη κατάληψή της, με τον έλεγχο της περιφέρειας να αποτελεί ένα από τα βασικά εδαφικά αιτήματα της Ρωσίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες παραμένουν στάσιμες.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί από τις αρχές του έτους, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να ασκούν πίεση από τον νότο, ενώ έχουν προχωρήσει σε βαθύτερες διεισδύσεις στην πόλη Κονστιαντινίβκα.

Όπως σημειώνει το Reuters, η ακριβής αποτύπωση των γραμμών εδαφικού ελέγχου στο μέτωπο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της εκτεταμένης χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία έχει δημιουργήσει μια ευρεία «ζώνη θανάτου» κατά μήκος της γραμμής των συγκρούσεων.

Οι τελευταίες αναφορές για ουκρανικά εδαφικά κέρδη στο Ντονέτσκ έρχονται να προστεθούν στην προέλαση που είχε ανακοινώσει το Κίεβο νωρίτερα μέσα στη χρονιά στα νοτιοανατολικά της χώρας. Τότε, οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει λόγο για ανάκτηση περισσότερων από 700 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους, έπειτα από μια αντεπίθεση που διήρκεσε αρκετούς μήνες.