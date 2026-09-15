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Τσίπρας: Αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας
Πολιτική
16:02 - 15 Σεπ 2026

Τσίπρας: Αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας σχολίασε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας, υποστηρίζοντας ότι η μη παρέμβαση του πρωθυπουργού δείχνει πως πρόκειται για κυβερνητική επιλογή και όχι για προσωπική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη.  

Ο κ. Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε την Τρίτη με εργαζομένους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, καθώς και με τον πρόεδρό της, Γιώργο Μακράκη, στο κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ.

«Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης», σημείωσε, επισημαίνοντας πως «το επιβεβαίωσαν και στελέχη της ΝΔ και ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος».

«Το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία, αλλά ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή»

Αναφερόμενος στην ουσία της συζήτησης για το επίδομα ανεργίας, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβερνητική επιχειρηματολογία αφήνει να εννοηθεί πως το επίδομα στηρίζει ανθρώπους που επιλέγουν να παραμένουν εκτός εργασίας.

«Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία», αλλά «ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών, διαφωνώντας με την προοπτική περικοπών στα επιδόματα εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων απασχολούνται εποχικά.

«Αν χρειάζεται, λοιπόν, κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή. Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά», προσέθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στο αίτημα εργαζομένων από διαφορετικούς κλάδους να μην προχωρήσουν οι συγκεκριμένες αλλαγές.

«Είναι σχέδιο αντεργατικό, αλλά όχι μόνο αντεργατικό. Είναι και απάνθρωπο. Και οφείλουμε, ως κοινωνία, να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας στις στοιχειώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, θα οδηγηθούμε σε μια λογική κανιβαλισμού. Και αυτό πρέπει να το αποτραπεί», κατέληξε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Τεμπονέρας, και η αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον ραδιοφωνικό σταθμό των εργαζομένων, όπου μίλησε στους εργαζομένους της υπηρεσίας από ολόκληρη την Ελλάδα. Ακολούθησε συνάντηση με το προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας.

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