Γεωργιάδης για Μαρινάκη: Είχε κάθε δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του - Η συζήτηση αυτή είναι σύνθετη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε σήμερα (15/9) μεταξύ άλλων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως επίσης και για τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

Ειδικότερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο υπουργός υγείας με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη σημείωσε ότι:

«Δεν είχα καμία καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο. Για να έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος τρεις φορές σε ενάμιση χρόνο κάποιος κάτι είχε πει. Είχε γίνει τρεις φορές έλεγχος ότι αυτοί κατάφερναν να εκφεύγουν του ελέγχου κρύβοντας το σχετικό μηχάνημα αυτό είναι απάτη», ανέφερε ο υπουργός και συμπλήρωσε αναφορικά με την ίδια υπόθεση ότι:

«Ο ένας είναι κανονικός γιατρός παθολόγος και η άλλη είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Είχαν πτυχίο και άδεια κανονική είχαν».

Κατ' επέκταση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο app που προανήγγηλλε χθες ότι θα θέσει σε λειτουργία ενημερώνοντας ότι:

«Θα μπορεί ο ασθενής πριν πάει σε ένα ιατρείο να βλέπει τι μπορεί να κάνει αυτό ο ιατρείο που έχει πάει. Όσον αφορά τις διαφημίσεις δεν θα τις απαγορεύσω, οι διαφημίσεις απαγορεύονται ήδη. Ο νόμος επιτρέπει την ενημέρωση σε επιστημονικά ζητήματα για παράδειγμα η κα. Γάκα έλεγε "να σας ενημερώσω για μια καινούρια μέθοδο αντιγήρανσης, που λέτε πλασμαφαίρεση". Αυτό δεν θεωρείται διαφήμιση, θεωρείται ενημέρωση για κάτι καινούργιο επιστημονικό. Επειδή εγώ δεν μπορώ να κρίνω τι είναι επιστημονικό και τι δεν είναι πρέπει να μπει ένα φίλτρο παραπάνω. Σκέφτομαι να πω ότι πριν κάνεις οποιαδήποτε ανάρτηση, παρουσίαση στην τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να έχεις την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου, να πουν δηλαδή οι συνάδελφοί σου ότι αυτό είναι κάτι καινούργιο».

Σχολιάζοντας δε συγκεκριμένα τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι:

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ βαριά ιατρική πράξη και δεν τη συστήνω σε κανένα τι κάνει. Πρέπει να στο πει ο γιατρός του και να υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Δεν είναι της πλάκας θεραπεία, είναι επικίνδυνο».

Παράλληλα, ο υπουργός μίλησε και για το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Όπως είπε:

«Το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας δεν έχει καταργηθεί, συγχωνεύτηκε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Δεν σταμάτησε να δουλεύει, δουλεύει υπό την ομπρέλα της εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η εθνική αρχή διαφάνειας κάνει ελέγχους και έχει βάλει και πρόστιμα, έχει κλείσει και μονάδες. Στην συγκεκριμένη δυστυχώς περίπτωση κανένας δεν έκανε καταγγελία και είναι λυπηρό γιατί όπως αποδεικνύεται και πάρα πολύ επώνυμοι και διάσημοι πηγαίνανε ένας δεν σκέφτηκε ότι "εδώ κάτι περίεργο είναι"».

Ο υπουργός σχολίασε επίσης και άλλα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ειδικότερα, αναφορικά με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας σχολίασε:

«Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική γνώμη. Ευτυχώς, εμείς στη ΝΔ δεν είμαστε κομμουνιστές. Δεν πιστεύουμε στο Στάλιν, ούτε στο Χότζα, ούτε στο Τσαουσέσκου, ούτε στο Γιαρουζέλσκι, ούτε σε κανέναν, αυτό θα πει ότι την ελευθερία του λόγου και της σκέψης την ενθαρρύνουμε. Άρα, ο κ. Μαρινάκης είχε κάθε δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι:

«Είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα και δεν μπορώ να απαντήσω με μία φράση. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα, το παίρνει ένας εργαζόμενος βάσει των κρατήσεων που του έχουν κάνει στο μισθό του και της εισφοράς που έχει πληρώσει ο εργοδότης του κατά το διάστημα που εργάζεται, και του επιστρέφεται ως επίδομα ανεργίας. Είναι ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο, ώστε να ξαναβρεί δουλειά. Το ερώτημα που έθεσε ο κ. Μαρινάκης είναι, όταν έχεις 17, 15, 12% ανεργία μάλιστα, όταν έχεις κοντά στο 6% και σε όποια επιχείρηση μπαίνεις σου λένε "δεν βρίσκω εργαζομένους" μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας; Υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να πω εύκολα αν είμαι υπέρ γιατί έχει αρκετές υπο-παραμέτρους. Η συζήτηση αυτή είναι σύνθετη», επανέλαβε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις υψηλές τιμές των καυσίμων λέγοντας ότι:

«Εμείς ως ελληνικός λαός που είμαστε κυρίαρχος και αφεντικό στον τόπο μας, εκλέγουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση. Δεν εκλέγουμε πλανητάρχη. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός που βγάζουμε δεν μπορεί να ορίσει τι θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, στους Χούθι, στο Ιράν, στην Ουκρανία. …Εσείς τι ψυχανεμίζεστε ότι θα γίνει; Θα πατήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ένα κουμπί και θα διατάξει τους Χούθι να αποχωρήσουνε;», διερωτήθηκε ο υπουργός και κατέληξε ότι:

«Η Ελλάδα σε αύξηση της τιμής των καυσίμων όλο το εξάμηνο του 2026 είναι -στις 27 χώρες της ΕΕ- στην 21η θέση. Τα Μέσα μπορούν να πουλάνε κλάψα και μιζέρια από το πρωί ως το βράδυ. Η Ελλάδα είναι στην θέση 21 δηλαδή έχουμε 20 χώρες πάνω από μας που έχουν αυξήσει παραπάνω την τιμή στα καύσιμα. Σταματήστε όλη μέρα να λέτε για καρτέλ και διάφορα άλλα, αν είχαμε καρτέλ δεν θα ήμασταν στη 21η θέση θα ήμασταν πρώτοι. Για να είμαστε στη θέση 21 δηλαδή πολύ χαμηλά, πάει να πει ότι η αγορά μας λειτουργεί».