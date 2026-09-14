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Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας
Ειδήσεις
17:09 - 14 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς τα ανοιχτά ερωτήματα για το ζευγάρι των γιατρών στην «κλινική» της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, πληθαίνουν, η εισήγηση του δικηγόρου της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή για αναβάθμιση της κατηγορίας εις βάρος τους έγινε δεκτή.

Συνεπώς, σε βάρος των δύο γιατρών ασκήθηκε νέα ποινικη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Αφορμή στάθηκαν τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο «φως» και συγκεκριμένα ψηφιακά πειστήρια με εκθέσεις και κυρίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά ρεπορτάζ, η διαδικασία στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν ολοκληρώθηκε κανονικά καθώς η συσκευή παρουσίασε ένδειξη συναγερμού.

Έτσι, στις 14:56 καταγράφεται ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα φέρεται να αποσυνδέθηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf1ap0g6635?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πλέον, το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι αν η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα σχετίζεται με το σοβαρό περιστατικό που αντιμετώπισε ο Γιώργος Μαζωνάκης και το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδήγησε στην ανακοπή.

Πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση, το περιστατικό φέρεται να εκδηλώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf1vijjh949?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η φωτογραφία

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκαλέσει ερωτήματα αφορά φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρικό κρεβάτι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη φωτογραφία ο τραγουδιστής φέρεται να εμφανίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Η φωτογραφία φέρεται να διαγράφηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού λίγο πριν από την προσαγωγή της στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο αρχείο κατέστη δυνατό να ανακτηθεί.

Παράλληλα, οι αρχές φέρεται να ανέκτησαν και τον διαγραμμένο ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά και με προηγούμενα ραντεβού του στο ιατρείο.

Το σύνολο των συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων εξετάστηκε από τις αρμόδιες αρχές και περιλαμβάνεται πλέον στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf2gi0t04qh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf1s9318wcx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 17:09
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