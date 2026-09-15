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Λαβρόφ: Δε θα διακόψουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία
Ειδήσεις
14:54 - 15 Σεπ 2026

Λαβρόφ: Δε θα διακόψουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (15/9) ότι αντιμετωπίζει θετικά την αμερικανική πρόταση για την επιβολή μορατόριουμ στις επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που έχουν στόχο ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών. Παράλληλα, η Μόσχα υποστήριξε ότι θα πρέπει να αρθούν οι «παράνομες» κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω τοποθέτηση του Κρεμλίνου έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να μην εξαπολύουν επιθέσεις η μία εναντίον των ενεργειακών υποδομών της άλλης.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να διακόψει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε ο Λαβρόφ, η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η ρωσική κυβέρνηση τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα συνεχιστεί ακόμη και στην περίπτωση που διεξάγονται παράλληλα συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι προϋπόθεση και αφετηρία για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αποτελέσει μια κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, μετέδωσε σήμερα ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

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