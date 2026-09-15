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Συνεχίζεται το «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $107 το Brent
Εμπορεύματα
13:24 - 15 Σεπ 2026

Συνεχίζεται το «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $107 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη (15/9), μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έθεσαν εκτός λειτουργίας τον αγωγό Ανατολής-Δύσης της χώρας, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η αποκατάσταση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές και τις μεταφορικές οδούς ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αυξάνονται 1,53% στα 107,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν άνοδο 2,15% στα 103,52 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι οι ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου εντάθηκαν μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν τη Δευτέρα οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του Κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με το Ιράν.

«Οι νέες επιθέσεις των Χούθι με στόχο τη Σαουδική Αραβία ενδέχεται να επηρεάζουν τις προσδοκίες των επενδυτών στην αγορά πετρελαίου σχετικά με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο Χαμάντ Χουσέιν, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

Οι Χούθι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χάμις Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία, με στόχο υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διαδρόμους προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών, σε αντίποινα για τις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Αυτό ακολούθησε τις επιθέσεις της Παρασκευής στη Σαουδική Αραβία, για τις οποίες το Ριάντ κατηγόρησε μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ. Οι επιθέσεις προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος επιτρέπει στις εξαγωγές πετρελαίου να παρακάμπτουν τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία περνούσε προηγουμένως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Επισημαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να εξαντλήσει μέσα σε λίγες ημέρες το αργό πετρέλαιο που είναι διαθέσιμο για εξαγωγή, εάν ο αγωγός Ανατολής-Δύσης δεν επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με αγοραστές και traders. Η επίθεση στον αγωγό απείλησε έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Η πρόσφατη επίθεση ενδέχεται να είναι πιο σοβαρή και θα μπορούσε να απειλήσει τις υπόλοιπες εξαγωγές των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως από το Γιανμπού, με τις τελευταίες εκτιμήσεις για τον χρόνο επισκευής να κυμαίνονται από “πολύ σύντομα” έως οκτώ εβδομάδες», ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμά της.

Οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές σηματοδότησαν μια ουσιαστική κλιμάκωση της σύγκρουσης και αύξησαν την πιθανότητα η τιμή του Brent να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, ανέφερε η Goldman Sachs, επικαλούμενη ένα σενάριο στο οποίο η μέση παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο το 2027 παραμένει 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η κίνηση των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκε τη Δευτέρα σε μόλις τέσσερα πλοία, από 10 μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη. Αυτό εντείνει τις ανησυχίες για μια θαλάσσια οδό από την οποία περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ελλείψει προσαρμογής της ζήτησης ή μεγαλύτερων ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ένα κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης για αρκετές εβδομάδες θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του Brent προς τα 130 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο Χουσέιν.

Ξεχωριστά, στην Κίνα, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι η διύλιση πετρελαίου αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, ενισχυμένη από τις εξαγωγές καυσίμων, μετά τη χαλάρωση των περιορισμών από το Πεκίνο στα μέσα Ιουλίου.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση 1,79% στα 81,08 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα. Ειδικότερα, ο χρυσός χάνει 0,83% στα 4,314.51 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι σημειώνει πτώση 0,82% στα 63,62 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, πτώση καταγράφει και ο χαλκός κατά περίπου 0,1% στα 6,3978 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1538 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% με την ισοτιμία στα 1,3479 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,856 λίρα ανά ευρώ.

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