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Tην πρόσβαση διεθνών ειδικών στη Γάζα για διερεύνηση ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου ζητά ο ΟΗΕ
Ειδήσεις
13:36 - 15 Σεπ 2026

Tην πρόσβαση διεθνών ειδικών στη Γάζα για διερεύνηση ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου ζητά ο ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, απηύθυνε την Τρίτη (15/9) έκκληση για την άμεση πρόσβαση διεθνών ερευνητών στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να συλλεχθούν και να διαφυλαχθούν στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου.

Πιο αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας υπογράμμισε ότι η ανάσυρση εκατοντάδων σορών και ανθρώπινων λειψάνων από περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές εντείνει τις ανησυχίες για σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

«Φοβάμαι ότι όσα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε ο Τουρκ, επισημαίνοντας ότι μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας έχουν ισοπεδωθεί από βομβαρδισμούς, επιχειρήσεις κατεδάφισης και εργασίες εκκαθάρισης με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων.

Πάνω από 8.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια

Με βάση στοιχεία της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας που επικαλέστηκε ο ΟΗΕ, περισσότεροι από 630 νεκροί και ανθρώπινα λείψανα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι και εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Ιδιαίτερα μέσα στο δίμηνο από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, οι αρμόδιες αρχές ανέσυραν 233 σορούς από 20 κατεστραμμένα κτίρια, κυρίως στην πόλη της Γάζας. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν τα λείψανα 74 παιδιών και 106 γυναικών.

Ο Φόλκερ Τουρκ τόνισε την ανάγκη να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν τα θύματα, να διατηρηθούν τα ιατροδικαστικά στοιχεία και τα βιολογικά δείγματα, καθώς και να ενημερωθούν οι οικογένειες για την τύχη των συγγενών τους.

Έκκληση για πρόσβαση διεθνών ερευνητών

Ο Ύπατος Αρμοστής ζήτησε να επιτραπεί η πλήρης πρόσβαση διεθνών ειδικών και ερευνητών σε όλες τις περιοχές της Γάζας, ώστε να καταστεί δυνατή η συστηματική συλλογή και διαφύλαξη αποδεικτικών στοιχείων. Όπως σημείωσε, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες.

Η νέα παρέμβαση του Τουρκ εντάσσεται στη διευρυνόμενη πίεση που ασκεί το τελευταίο διάστημα η Ύπατη Αρμοστεία προς τη διεθνή κοινότητα, ζητώντας ενίσχυση της λογοδοσίας για τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τουρκ είχε καλέσει τα κράτη να διακόψουν τις μεταφορές όπλων προς το Ισραήλ στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος αυτά να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, είχε ζητήσει τον τερματισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Ο Ύπατος Αρμοστής έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι τόσο οι ενέργειες του Ισραήλ όσο και οι παραβιάσεις που αποδίδονται σε παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανεξάρτητης διερεύνησης, με στόχο την απόδοση ευθυνών και την ενίσχυση της προστασίας των αμάχων.

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