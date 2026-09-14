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Πιερρακάκης: Τον Οκτώβριο ενδεχόμενη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης
Οικονομία
16:32 - 14 Σεπ 2026

Πιερρακάκης: Τον Οκτώβριο ενδεχόμενη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί τον Οκτώβριο, όταν ξεκινήσει η σχετική συζήτηση για τη νέα περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 14/9, ο υπουργός ερωτήθηκε για την τιμή με την οποία αναμένεται να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

«Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι «αυτήν τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία».

Όπως εξήγησε, όταν ανοίξει η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε διαφορετική δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές», δήλωσε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους στήριξης των πολιτών, σημειώνοντας ότι «θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, επισημαίνοντας ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ μόνιμων και έκτακτων παρεμβάσεων, αλλά και μεταξύ περιόδων κρίσης και της κανονικής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Όπως είπε, η Ελλάδα είχε κινηθεί με δημοσιονομική προσοχή και κατά τη διαχείριση της κρίσης την περασμένη άνοιξη, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών έγινε με τρόπο που, κατά τον ίδιο, διασφάλισε τη δημοσιονομική ισορροπία.

Πιερρακάκης: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα προγράμματα των κομμάτων

Αναφερόμενος στις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων και στο δημοσιονομικό τους κόστος, ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τα προγράμματά τους προς αξιολόγηση από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

«Αν υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με το πόση και πώς είναι η κοστολόγηση, να δούμε τα πράγματα εκεί και να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού», ανέφερε.

Ο υπουργός εκτίμησε, παράλληλα, ότι οι φετινές εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ μπορούν να θεωρηθούν ουσιαστικά ως τα προεκλογικά τους προγράμματα και, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν κριτήριο αξιοπιστίας ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Ο κόσμος που μας βλέπει θέλει να ξέρει αν αυτό που λες θα το κάνεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποτελεί τον κατάλληλο θεσμικό μηχανισμό για την αντικειμενική αποτίμηση των προτάσεων.

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Προειδοποίηση για το κόστος των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης

Ο κ. Πιερρακάκης επέκρινε το ύψος των πακέτων μέτρων που, όπως υποστήριξε, έχουν παρουσιάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή τους θα απαιτούσε την εξεύρεση σημαντικών πρόσθετων πόρων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα πακέτα αυτά είναι «υπερτριπλάσια» σε σχέση με εκείνα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και, εφόσον εφαρμοστούν, θα πρέπει να καλυφθεί το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

«Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν η κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών είχε οδηγήσει σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης.

«Αλίμονο, λοιπόν, αν αυτό ξανασυμβεί», πρόσθεσε.

«Είμαστε από πάνω» από το θέμα των servicers

Σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα δάνεια» και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ο υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

«Παρατηρούμε την εφαρμογή και του δικού μας πλαισίου σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης θα δείτε τις παρεμβάσεις», ανέφερε.

«Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε “από πάνω από το θέμα”», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 17:45
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