LVMH: Εκτός ευρωπαϊκού top 10 – Επιστροφή στα επίπεδα πανδημίας

Η LVMH, η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τη μεγαλύτερη σε χρηματιστηριακή αξία εταιρεία της Ευρώπης, χάνει πλέον τη συγκεκριμένη θέση και υποχωρεί εκτός της πρώτης δεκάδας των ευρωπαϊκών εισηγμένων για πρώτη φορά από το 2017. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιβράδυνση που καταγράφει συνολικά ο κλάδος των ειδών πολυτελείας, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της μεταπανδημικής επενδυτικής άνθησης.

Η μετοχή της LVMH υποχωρεί περισσότερο από 2% την Τρίτη, με τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου να περιορίζεται περίπου στα 201 δισ. ευρώ. Με βάση αυτή την αποτίμηση, η εταιρεία βρίσκεται πλέον κάτω από τη L'Oréal στη σχετική κατάταξη.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη έχει επιστρέψει κάνουν λάθος. Η Ευρώπη δεν έχει επιστρέψει. Η πορεία της LVMH δείχνει ότι ο βασικός κινητήρας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κλάδος της πολυτέλειας, έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα», ανέφερε ο Vincent Juvyns, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της ING στις Βρυξέλλες.

Η LVMH, η οποία το 2023 είχε φτάσει στην κορυφή της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς, με τη μετοχή της να ξεπερνά τα 900 ευρώ, έχει χάσει έκτοτε περίπου το 55% της αξίας της. Βασικός παράγοντας πίεσης είναι η υποχώρηση της ζήτησης για είδη πολυτελείας στην Κίνα, μία από τις σημαντικότερες αγορές του κλάδου. Παράλληλα, η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την καταναλωτική δραστηριότητα σε σημαντικούς εμπορικούς προορισμούς.

Πρόσθετη πίεση στη Louis Vuitton, την πιο κερδοφόρα μάρκα του ομίλου, έχει προκαλέσει και μια διαμάχη στην Κίνα σχετικά με το εμπορικό σήμα της, με μια τοπική εταιρεία τσαγιού. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να επιβαρύνει περαιτέρω τη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρ