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Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνει έτοιμος για κάθοδο στις εκλογές
Πολιτική
12:50 - 15 Σεπ 2026

Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δηλώνει έτοιμος για κάθοδο στις εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Βγήκε τη Δευτέρα (15/9) από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτισε την ποινή του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Έξω από τις φυλακές περίμεναν τον Κασιδιάρη αρκετοί οπαδοί του, αλλά και η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή.

Η τελευταία έκανε και δηλώσεις στην κάμερα λέγοντας ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη, υποστηρίζοντας πως βρέθηκε νομική φόρμουλα.

Ο Ηλίας Κασιάρης από τη μεριά του δήλωσε: «Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ' ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlfrpo5bg1zd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μιλώντας νωρίτερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 η κ. Πανταζή είπε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να 'κατέβει' με άλλη πολιτικό σχηματισμό». Συνέχισε: «Αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

Ο κ. Κασιδιάρης, διευκρίνισε η κ. Πανταζή, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

«Ο κ. Κασιδιάρης», δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισης του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8%. Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία αλλά η περίπτωση του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlfrjsvyax69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 13:48
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