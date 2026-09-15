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Το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χρηματοδοτήθηκαν από ισχυρό Ρώσο επιχειρηματία
Ειδήσεις
13:33 - 15 Σεπ 2026

Το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χρηματοδοτήθηκαν από ισχυρό Ρώσο επιχειρηματία

Reporter.gr Newsroom
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Μέρος των εορτασμών για τον μικρό και ιδιωτικό γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες, πληρώθηκε από έναν πλούσιο Ρώσο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με το ρωσικό κράτος.

Ο Ουμάρ Κρεμλιόφ είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (International Boxing Association), μιας αθλητικής ομοσπονδίας με έδρα την Ελβετία, η οποία χρηματοδοτείται από τον ρωσικό κρατικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom. Πρόσφατα συνόδευσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Κίνα, ενώ βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις, οι οποίες τον χαρακτηρίζουν «στενό φίλο του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Πούτιν».

Ο Κρεμλιόφ διοργάνωσε δύο βραδιές εορτασμών μετά την τελετή του γάμου του Τραμπ Τζούνιορ, δήλωσε τη Δευτέρα στο Instagram η νύφη, Μπετίνα Τραμπ.

«Ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο, για το οποίο ήμασταν και παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες από τους εορτασμούς, στις οποίες εμφανίζονται το ζευγάρι και άλλα μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Η συνεισφορά του Κρεμλιόφ αποκαλύφθηκε αρχικά από τον ερευνητικό ειδησεογραφικό ιστότοπο ProPublica, ο οποίος ανέφερε ότι το κόστος ανήλθε σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και περιλάμβανε τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, μια επίδειξη πυροτεχνημάτων και την ενοικίαση ενός από τα ιδιωτικά νησιά, όπου διέμεναν οι καλεσμένοι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πληρωμές έγιναν από εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, η οποία συνδέεται με την ομοσπονδία πυγμαχίας. Το ProPublica επικαλέστηκε αρχεία που εξέτασε, καθώς και συνεντεύξεις με τρία άτομα.

Η Μπετίνα Τραμπ αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιοδήποτε ύποπτο ή πολιτικό κίνητρο. «Η γενναιοδωρία δεν συνοδεύεται αυτόματα από κάποια ατζέντα», έγραψε στο Instagram. «Μερικές φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλώς ένα γαμήλιο δώρο».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στον γάμο. «Θα είναι απλώς μια μικρή, ιδιωτική υπόθεση», είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους. «Δεν είναι καλή χρονική στιγμή για μένα. Έχω κάτι που λέγεται Ιράν και άλλα πράγματα».

Σε απάντηση σε ερωτήσεις, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στη δημοσίευση της Μπετίνα Τραμπ στο Instagram.

Ο Κρεμλιόφ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο μέσω της ομοσπονδίας πυγμαχίας. Σύμφωνα με το ProPublica, γνώρισε τον Τραμπ Τζούνιορ πριν από αρκετά χρόνια και μιλά περιορισμένα αγγλικά.

Ο Κρεμλιόφ έχει ποινικό μητρώο με προηγούμενο όνομα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post το 2024. Ως επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο Κρεμλιόφ είχε απονείμει στον Πούτιν ένα διαμαντένιο γάντι του μποξ, ενώ ο Πούτιν είχε απονείμει στον Κρεμλιόφ μια σημαντική κρατική διάκριση, γνωστή ως Τάγμα της Αξίας προς την Πατρίδα. Τον Απρίλιο, ο Πούτιν του απένειμε ακόμη μία διάκριση, το Τάγμα της Φιλίας.

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