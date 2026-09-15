Eurobank Equities για HelleniQ Energy – Motor Oil: Στενεύουν τα περιθώρια ανόδου μετά το ράλι

Σε σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των τιμών-στόχων για τις HelleniQ Energy και Motor Oil προχωρά η Eurobank Equities, αναβαθμίζοντας παράλληλα αισθητά τις προβλέψεις της για την κερδοφορία των δύο ελληνικών διυλιστηρίων. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2027 σχεδόν διπλασιάζονται, ενώ για το 2028 ενισχύονται κατά περίπου 20%.

Παρά τη θετική αυτή αναθεώρηση των θεμελιωδών μεγεθών, ο επενδυτικός οίκος υιοθετεί πιο επιλεκτική στάση απέναντι στις δύο μετοχές, μετά το ισχυρό ράλι που έχουν καταγράψει. Για την HelleniQ Energy η σύσταση υποβαθμίζεται σε «hold» από «buy», ενώ η Motor Oil αφαιρείται από τις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Eurobank Equities, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η σύσταση «buy».

Η νέα εκτίμηση έρχεται μετά τη νέα ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης κατά τους θερινούς μήνες. Με βάση τα νέα δεδομένα, η Eurobank Equities τοποθετεί πλέον τα προσαρμοσμένα EBITDA της Motor Oil για το 2027 στα 2,52 δισ. ευρώ και της HelleniQ Energy στα 2,27 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές απέχουν σημαντικά από τις εκτιμήσεις του consensus που διαμορφώνονταν στο πρώτο τρίμηνο του έτους στα 1,4-1,5 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις των αναλυτών, που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο, οι νέες προβλέψεις αντιστοιχούν σε αναβάθμιση της τάξης του 80%.

Οι εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου ενισχύουν την αισιοδοξία για την πορεία της κερδοφορίας. Τα προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου δείχνουν ότι το 2027 αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά για τον κλάδο της διύλισης. Για το 2028 προβλέπεται κάποια εξομάλυνση των συνθηκών, ωστόσο τα περιθώρια εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από εκείνα που χαρακτηρίζουν συνήθως τα προηγούμενα στάδια του κύκλου.

Με βάση αυτή την εικόνα, η Eurobank Equities αναθεωρεί την πρόβλεψή της για τα περιθώρια διύλισης στα 25-26 δολάρια ανά βαρέλι το 2027, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 15-16 δολάρια. Για το 2028 προβλέπει περιθώρια 17-18 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ για το 2029 εκτιμά περαιτέρω αποκλιμάκωση, στα επίπεδα των 10-15 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η βελτιωμένη εικόνα για τα περιθώρια διύλισης οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερες προβλέψεις και για την κερδοφορία των ελληνικών διυλιστηρίων. Τα EBITDA για το 2027 εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 2 και 2,25 δισ. ευρώ, σχεδόν στο διπλάσιο επίπεδο σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 1,1 δισ. ευρώ. Για το 2028, η Eurobank Equities τοποθετεί τα EBITDA μεταξύ 1,3 και 1,5 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις και στην κεφαλαιακή εικόνα των δύο ομίλων. Τα υψηλότερα κέρδη εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν ταχύτερη αποκλιμάκωση του δανεισμού, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο περιθώριο για αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά τις μερισματικές αποδόσεις, η Eurobank Equities προβλέπει για την HelleniQ Energy μέρισμα 1,64 ευρώ ανά μετοχή για το 2027 και 1,40 ευρώ για το 2028. Με βάση τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 9,2% και 7,8% αντίστοιχα.

Για τη Motor Oil, οι προβλέψεις για το μέρισμα ανέρχονται σε 4 ευρώ και 4,23 ευρώ ανά μετοχή για τα δύο έτη, αντίστοιχα, μεταφραζόμενες σε μερισματικές αποδόσεις 6,1% και 6,4%.

Παρά τη σημαντική βελτίωση των εκτιμήσεων για τα κέρδη και τις προοπτικές του κλάδου, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η χρηματιστηριακή αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό και με αρκετά γρήγορο ρυθμό την αναμενόμενη βελτίωση της κερδοφορίας των δύο εταιρειών.

Από τα τέλη Ιουνίου, η χρηματιστηριακή αξία της HelleniQ Energy έχει αυξηθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ εκείνη της Motor Oil έχει ενισχυθεί κατά περίπου 3 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ένα σημαντικό μέρος της αναβάθμισης των εκτιμήσεων για τα περιθώρια διύλισης φαίνεται ότι έχει ήδη ενσωματωθεί στις σημερινές αποτιμήσεις των δύο μετοχών.

Στην περίπτωση της HelleniQ Energy, η νέα τιμή-στόχος που δίνει η Eurobank Equities βρίσκεται κοντά στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Το περιορισμένο περιθώριο ανόδου αποτελεί και τον βασικό λόγο για τον οποίο η σύσταση μετατρέπεται από «buy» σε «hold».

Για τη Motor Oil, αντίθετα, η αναθεωρημένη τιμή-στόχος εξακολουθεί να αφήνει περιθώριο για συνολική απόδοση άνω του 15%, εφόσον συνυπολογιστούν και τα μερίσματα. Το περιθώριο αυτό εξακολουθεί να στηρίζει τη σύσταση «buy», αν και η Eurobank Equities εκτιμά ότι η σχέση μεταξύ δυνητικής απόδοσης και αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι πλέον λιγότερο ελκυστική σε σχέση με εκείνη που υπήρχε πριν από μερικούς μήνες.