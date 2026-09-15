ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Από το 1993 στο 2026: Ποιος φοβάται τον Αντώνη;
Ανεμοδείκτης
13:56 - 15 Σεπ 2026

Από το 1993 στο 2026: Ποιος φοβάται τον Αντώνη;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όσο περνάει ο καιρός και αφού ολοκληρώθηκε η σειρά των πολιτικών παραστάσεων της ΔΕΘ, μοιάζει μάλλον ασφαλής η πρόβλεψη ότι τα προβλήματα της κυβέρνησης θα μεγαλώνουν στον δρόμο προς τις εκλογές.

Οι διεθνείς εξελίξεις, οι πόλεμοι, οι εκρηκτικές αυξήσεις στα καύσιμα, ο επίμονος πληθωρισμός, η σκανδαλώδης ακρίβεια και όσες επιπτώσεις όλα αυτά θα επιφέρουν στην καθημερινότητα, δεν προμηνύουν ένα ευχάριστο διάστημα. Υπάρχει όμως και το καθαρά πολιτικό σκέλος, στο οποίο η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει κατά βάση τις πιέσεις από τα δεξιά της, που πάντως φαίνεται ότι ήδη της προκαλούν αμηχανία ή και ανησυχία.

Ενας από τους σοβαρούς πονοκεφάλους οφείλεται στον Αντώνη Σαμαρά, έστω και χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα το κόμμα του. Αυτή η συνθήκη θυμίζει κάτι από τα παλιά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δει κανείς ένα δημοσίευμα του μακρινού παρελθόντος. Ηταν Μάρτιος του 1993. Ο Σαμαράς είχε ήδη αποχωρήσει από τη ΝΔ μετά την ρήξη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ετοίμαζε αυτό που ονομάστηκε Πολιτική Ανοιξη (ιδρύθηκε εν τέλει τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς). Με την εκκρεμότητα ανοιχτή, το περιοδικό ΜΕΝ, πρωτοπόρο για την εποχή καθώς συνδύαζε το lifestyle με την πολιτική, βγήκε με τον Σαμαρά στο εξώφυλλο, σε φωτογράφηση του Τάκη Διαμαντόπουλου και τίτλο «Ποιος φοβάται τον Αντώνη;».samaras 1 a15ded5b4c130171

Το τεύχος περιελάμβανε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα με την υπογραφή του Θέμου Αναστασιάδη, ενώ σε ένα ανυπόγραφο editorial, με τίτλο «Σαμαράς: Βόμβα υδρογόνου ή απλή μολότωφ;», αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Τώρα, απ' ό,τι φαίνεται, ο Σαμαράς δεν έχει καταλάβει τι κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει. Κάθεται κάθε μέρα και μετράει ψήφους βουλευτών, περιφέρειες, λόμπυ, σκέφτεται αν πρέπει να την πέσει από μέσα ή απ' έξω, να κατέβει ή να μην κατέβει και πώς, αν γίνουν σύντομα εκλογές και δεν έχει προλάβει να κάνει κόμμα, αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να κόψει παρέα με τυπάκια που του δίνουν αριθμητική δύναμη, αλλά του χαλάνε την εικόνα του μαγαζιού και χάνει την ευκαιρία να συλλάβει το μέγεθος όχι μόνο του κενού που μπορεί να καλύψει, αλλά της μεγάλης τρύπας που μπορεί να ανοίξει ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα. Μαζεύει κουκιά, ενώ θα έπρεπε με θέσεις και λόγο να δημιουργήσει κοινωνικές συμμαχίες και ρεύμα». Συμπερασματικά, το κείμενο εκείνο κατέληγε: «Ο Σαμαράς κρατάει βόμβα υδρογόνου και πάει να την αφοπλίσει μόνος του». Ενδιαφέρον πώς 33 χρόνια αργότερα μοιάζει να επαναλαμβάνεται ένα ανάλογο, αν όχι και εντυπωσιακά παρόμοιο, μοτίβο. Δύσκολα βέβαια απαντιέται σήμερα το αν ο Σαμαράς κρατάει βόμβα υδρογόνου ή μολότωφ, πάντως ότι κι αν είναι, η ανησυχία για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει δεν κρύβεται...

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά – Τις γέφυρες τις έκοψε ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Μαρινάκης: Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά – Τις γέφυρες τις έκοψε ο πρωθυπουργός

Φλωρίδης για Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο στις πολυκατοικίες
Πολιτική

Φλωρίδης για Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο στις πολυκατοικίες

Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη
Ανεμοδείκτης

Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη

Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Ανεμοδείκτης

Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 18:01

Προειδοποίηση Μόσχας σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες: Το Κίεβο τους χρησιμοποιεί ως «ανθρώπινη ασπίδα»

Ειδήσεις
15/09/2026 - 17:42

POLITICO: Μετανάστευση, εμπορικές συμφωνίες και προϋπολογισμός στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής

Οικονομία
15/09/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη και περισσότερη χρηματοδότηση

Σχόλια Αγοράς
15/09/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Σημειωτόν στις 2.700 μονάδες, εν αναμονή της αναβάθμισης

Ειδήσεις
15/09/2026 - 17:30

Πυρκαγιά στο όρος Ντεβάς στη Φλώρινα

Πολιτική
15/09/2026 - 17:28

ΝΔ: Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Φλωρίδης στις εκλογές του 2027

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/09/2026 - 17:22

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/09/2026 - 17:18

AEGEAN: «Κρατά» πυρομαχικά για την επόμενη μέρα

Πολιτική
15/09/2026 - 17:10

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα – Η επίθεση μετά τη δήλωση Πάνα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 17:05

«Καίνε» τα καύσιμα και στη Γερμανία – Παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Μερτς

Πολιτική
15/09/2026 - 16:56

ΥΠΕΞ: Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 16:53

Πτωτικά κινείται η Wall Street με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στη Fed

Ειδήσεις
15/09/2026 - 16:45

Μεξικό: «Βουτιά» στον τουρισμό – Μειώνονται οι αφίξεις στις δημοφιλείς παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/09/2026 - 16:39

Η Πειραιώς χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική

Ειδήσεις
15/09/2026 - 16:36

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στην άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινόπουλου

Πολιτική
15/09/2026 - 16:29

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 16:20

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/09/2026 - 16:08

Αποκαλυπτικοί Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας

Οικονομία
15/09/2026 - 16:05

Παπαθανάσης: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα είναι πραγματικά βιώσιμη όταν κανένας πολίτης δε μένει πίσω

Πολιτική
15/09/2026 - 16:02

Τσίπρας: Αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 15:47

Οι αγορές κόντρα στις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών για την αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
15/09/2026 - 15:39

Κάλεσμα Κάρνεϊ σε Ελλάδα και 9 ακόμη χώρες της ΕΕ να επικυρώσουν εμπορική συμφωνία με τον Καναδά

Νομίσματα
15/09/2026 - 15:19

«Ξεφουσκώνει» το ράλι στα crypto – Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
15/09/2026 - 15:18

Βρυξέλλες: Ανοίγει την Πέμπτη (17/9) η συζήτηση για θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανεμοδείκτης
15/09/2026 - 14:59

Η μοιραία απόφαση Μητσοτάκη να καταργήσει τους «Ράμπο της Υγείας»

Ειδήσεις
15/09/2026 - 14:54

Λαβρόφ: Δε θα διακόψουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/09/2026 - 14:47

Νέα γκάμα Geely E5: Με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh, αυτονομία 475 χλμ. και τιμή από €29.990

Ειδήσεις
15/09/2026 - 14:45

Ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ με στόχο την ανακοπή της ρωσικής προέλασης

Πολιτική
15/09/2026 - 14:35

Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για το επίδομα ανεργίας

Πολιτική
15/09/2026 - 14:24

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα κυβερνήσει με όποιον (εκτός ΝΔ) δύναται να προσαρμοστεί στο πολιτικό του πρόγραμμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ