Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν κατά τη 1:00 το μεσημέρι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να απολογηθούν.

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία.

Το νέο υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαραίνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα καταθέσουν στον δικαστικό λειτουργό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους και στη συνέχεια θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους υποβληθούν.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της κατηγορίας, όσα θα υποστηρίξουν οι ίδιοι, καθώς και τη συνολική συμπεριφορά τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

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Οι συναγερμοί, οι φωτογραφίες από το κινητό και οι καταθέσεις

Πολλά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με όσα φέρεται να διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, από τη στιγμή που έφτασε εκεί ο τραγουδιστής μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο συναγερμός στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ενεργοποιήθηκε συνολικά τρεις φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στην οποία υποβαλλόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η πρώτη ενεργοποίηση καταγράφηκε στις 15:22, δηλαδή 49 λεπτά πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ.

Από τις 15:22 έως τις 16:11, οπότε και έγινε η κλήση για ασθενοφόρο, καταγράφηκαν ακόμη δύο «alerts». Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο σήμα θεωρείται καθοριστικό, καθώς φέρεται να αποτελούσε ένδειξη σοβαρού κινδύνου για τη ζωή του τραγουδιστή.

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Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ειδικοί είναι εάν στις 15:22, όταν καταγράφηκε το πρώτο alert, είχε ήδη επέλθει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ή εάν εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την απώλεια της ζωής του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν επίσης τα ευρήματα σχετικά με το κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, από το κινητό της φέρεται να τραβήχτηκαν δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο, τα οποία στη συνέχεια διαγράφηκαν.

Από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προέκυψε ότι η πρώτη φωτογραφία καταγράφηκε στις 14:43, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, η οποία είχε ξεκινήσει στις 14:37. Ένα λεπτό αργότερα, στις 14:44, καταγράφηκε από το ίδιο κινητό ένα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων.

Στις 14:45, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η γιατρός φέρεται να τράβηξε και τη δεύτερη φωτογραφία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία διαγράφηκε λίγα λεπτά πριν η γιατρός μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης προκειμένου να καταθέσει. Η διαγραφή καταγράφηκε στις 19:09.

Την ίδια ώρα, στις 19:09, διαγράφηκαν επίσης η πρώτη φωτογραφία και το βίντεο που είχαν καταγραφεί νωρίτερα από το κινητό της.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται ο τραγουδιστής ξαπλωμένος στο κρεβάτι, δίπλα στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Φορά κοντομάνικο και έχει τα μάτια του κλειστά.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα θεωρείται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως φέρεται να ανέφερε, ο τραγουδιστής έφτασε στον χώρο στις 13:55.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής εισήλθε μαζί με τη γιατρό σε διαφορετικό δωμάτιο.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23, δηλαδή σχεδόν μία ώρα μετά την πρώτη ενεργοποίηση του συναγερμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση, το πρώτο αυτό alert φέρεται να είχε καταγράψει την απώλεια ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο στις 16:26. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία όταν έφτασαν οι διασώστες.

Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι αρχές εξετάζουν πλέον λεπτομερώς όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο γιατροί φέρεται να ζήτησαν από εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ οι ίδιοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου φέρεται να διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Το επόμενο στάδιο των ερευνών επικεντρώνεται στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και στην πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Στόχος των αρχών είναι να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την καταγραφή της απώλειας των ζωτικών ενδείξεων.

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