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Νέα γκάμα Geely E5: Με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh, αυτονομία 475 χλμ. και τιμή από €29.990
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14:47 - 15 Σεπ 2026

Νέα γκάμα Geely E5: Με μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh, αυτονομία 475 χλμ. και τιμή από €29.990

Νίκος Λιβανός
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Η Geely διευρύνει την γκάμα του επιτυχημένου Geely E5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+, οι οποίες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 68 kWh και προσφέρουν αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP.

Η ανανεωμένη γκάμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστική θέση του Geely E5, προσφέροντας στους Έλληνες οδηγούς περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις καθημερινές όσο και στις μακρινές μετακινήσεις τους.

Το Geely E5 έχει ήδη καταγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV, κατέκτησε τη 2η θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του και συγκαταλέχθηκε στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τον Ιούλιο, μάλιστα, αναρριχήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του.

Η νέα γκάμα του Geely E5

Η έκδοση Geely E5 PRO διατηρεί την μπαταρία των 60 kWh, με αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP και ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή €32.990. Οι νέες εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 68 kWh και προσφέρουν μικτή αυτονομία 475 χλμ. βάσει WLTP. Οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές τους διαμορφώνονται σε €34.990 και €36.990 αντίστοιχα.

Με την εφαρμογή του προωθητικού προγράμματος FREEDOM και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση

Χωρητικότητα Μπαταρίας

Αυτονομία

WLTP

Τελική τιμή

E5 PRO

60 kWh

430 χλμ.

€27.990

E5 PRO+

68 kWh

475 χλμ.

€29.990

E5 TECH+

68 kWh

475 χλμ.

€31.990

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις.

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