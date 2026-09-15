Κάλεσμα Κάρνεϊ σε Ελλάδα και 9 ακόμη χώρες της ΕΕ να επικυρώσουν εμπορική συμφωνία με τον Καναδά

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κάλεσε σήμερα (15/9) τις 10 χώρες της ΕΕ -μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα- που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τον Καναδά να προχωρήσουν στην επικύρωσή της, καθώς επιδιώκει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, ο Κάρνεϊ απηύθυνε έκκληση σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβενία υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των δεσμών με την Ευρώπη αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση σε έναν αβέβαιο κόσμο.

Στο ίδιο φόντο, ο πρωθυπουργός του Καναδά δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία αποτελεί μια «θετική πρωτοβουλία» που είναι επωφελής τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον Καναδά, προσθέτοντας ότι θα καταστήσει και τις δύο πλευρές «πιο κυρίαρχες, πιο ανθεκτικές, πιο ανεξάρτητες» και πιο ευημερούσες.

Η συμφωνία βρίσκεται ήδη ουσιαστικά σε ισχύ, δήλωσε ο Κάρνεϊ, όμως η επικύρωσή της από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερους δεσμούς. «Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να τις ενθαρρύνω να το κάνουν», ανέφερε.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η προσπάθεια για την επικύρωση της συμφωνίας αποτελεί μόνο μία πτυχή της ευρύτερης προσπάθειας της Οτάβα να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ευρώπη. Σε ξεχωριστές συνομιλίες, αξιωματούχοι εργάζονται για την εδραίωση της συνεργασίας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, την εκπαίδευση, τις ψηφιακές υποδομές και την ασφάλεια στην Αρκτική, ενώ μια συνάντηση στο Μόντρεαλ τον επόμενο μήνα αναμένεται να προωθήσει περαιτέρω τις σχετικές προσπάθειες.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία Καναδά–ΕΕ, η οποία τέθηκε προσωρινά σε ισχύ το 2017, δεν έχει επικυρωθεί από 10 από τις 27 χώρες του μπλοκ, εν μέσω ανησυχιών ότι οι καναδικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων θα μπορούσαν να πλήξουν τους Ευρωπαίους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι η «στροφή» του Κάρνεϊ προς την Ευρώπη έρχεται έπειτα από μήνες κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων με την Ουάσινγκτον. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς ύψους 50% σε ορισμένα καναδικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα, αλκοολούχα ποτά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει τον Καναδά πιθανή «51η πολιτεία» των ΗΠΑ και έδωσε εντολή να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Κάρνεϊ θα απευθυνθεί την Πέμπτη (17/9) στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσιάζοντας τον Καναδά ως αξιόπιστο εταίρο, καθώς οι σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ επιδεινώνονται.