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Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για το επίδομα ανεργίας
Πολιτική
14:35 - 15 Σεπ 2026

Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για το επίδομα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας, καλεί την κυβέρνηση ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως επισημαίνει, «στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί «Βαβέλ» αντικρουόμενων δηλώσεων. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες, ενώ την ίδια ημέρα η Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη θέση προσωπική άποψη και υπενθύμισε ότι το επίδομα αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα».

Παράλληλα, συμπληρώνει ότι ακολούθησαν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για «εξορθολογισμό» του συνόλου των κοινωνικών παροχών, αλλά και αμφισβήτηση του επιδόματος ανεργίας με αναφορές σε δικαιούχους που εργάζονται «μαύρα».

«Η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης και την κρυφή της ατζέντα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο Τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν υπάρχει σχέδιο περιορισμού της διάρκειας ή του ύψους του επιδόματος, εάν εξετάζεται ενιαίο πλαφόν στο σύνολο των κοινωνικών παροχών που λαμβάνει ένας δικαιούχος, αλλά και γιατί δεν έχει υιοθετηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κλιμακωτή επιδότηση των εποχικά εργαζομένων έως πέντε μήνες.

Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα στοιχεία για τους ελέγχους της ΔΥΠΑ, του e-ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να τεκμηριωθούν οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί περί δικαιούχων επιδόματος ανεργίας που εργάζονται αδήλωτα. Ζητά, μεταξύ άλλων, να γίνει γνωστό πόσοι δικαιούχοι ελέγχθηκαν, πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν, πόσα ποσά καταλογίστηκαν και ανακτήθηκαν, καθώς και πόσοι άνεργοι παραμένουν χωρίς εργασία για διάστημα άνω των δύο, τεσσάρων, έξι και δώδεκα μηνών.

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