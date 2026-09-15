Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ανέβηκε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2007, καθώς οι πωλήσεις αμερικανικών κρατικών ομολόγων εντάθηκαν ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τα επιτόκια, μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,014%, στις 6:29 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε φτάσει έως το 5,041%.

Η απόδοση του μακροπρόθεσμου 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, το οποίο είναι πιο ευαίσθητο στους γεωπολιτικούς κινδύνους, αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,381%. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού τίτλου αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης, στο 4,663%.

Η κίνηση αυτή σημειώνεται ενόψει της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, η οποία ξεκινά την Τρίτη. Οι αγορές αποτιμούν πλέον ως πιθανότερη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς ο πληθωρισμός του Αυγούστου παρέμεινε σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Οι traders αποτιμούν πιθανότητα άνω του 92% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην τελευταία συνεδρίαση της Fed, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Τα 10ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και, καθώς οι δείκτες πληθωρισμού εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, πιστεύουμε ότι αυτή η ισχυρή συσχέτιση πιθανότατα θα παραμείνει για κάποιο διάστημα», δήλωσε ο Jonathan Liang, CIO της Standard Chartered για τα ομόλογα και την αγορά συναλλάγματος.

Η στενή σχέση μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και των αμερικανικών κρατικών ομολόγων θα μπορούσε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις, εάν οι τιμές του αργού παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενισχύει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ανέφεραν ειδικοί στο CNBC.

Η κυλιόμενη συσχέτιση ενός μήνα μεταξύ του πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) πρώτου μήνα και της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έχει ανέβει στο 0,96, σύμφωνα με την BMO Capital Markets.

«Με απλά λόγια, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου οδηγούν σε υψηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και το αντίστροφο», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers.

«Κανονικά, η σχέση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο είναι τώρα, όμως οι γεωπολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου και τον παγκόσμιο πληθωρισμό είναι τόσο έντονοι, ώστε η συνήθως μέτρια συσχέτιση έχει γίνει πολύ ισχυρότερη», δήλωσε σε email στο CNBC.

«Όσο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, αυτό θα ασκεί πιέσεις προς τα πάνω στα επιτόκια», πρόσθεσε.