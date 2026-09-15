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Η μοιραία απόφαση Μητσοτάκη να καταργήσει τους «Ράμπο της Υγείας»
Ανεμοδείκτης
14:59 - 15 Σεπ 2026

Η μοιραία απόφαση Μητσοτάκη να καταργήσει τους «Ράμπο της Υγείας»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Τον Αύγουστο του 2019, με άρθρο στο νόμο για τη σύσταση του λεγόμενου επιτελικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήργησε το Σώμα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) που είχε δημιουργήσει ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ως υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. 

Οι λεγόμενοι «Ράμπο της Υγείας» είχαν συσταθεί με βασική αρμοδιότητα τους ελέγχους σε όλες τις δομές Υγείας και είχε οργανωθεί με την συνδρομή του Δ. Σφήκα, ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ.

Συγκροτήθηκε με επιχειρησιακά κριτήρια, ξεκίνησε με 138 Επιθεωρητές που επιλέχτηκαν με διαγωνισμούς, πέρασαν από ειδική εκπαίδευση και είχαν ως βασική αποστολή να μην επιτρέψουν να εισχωρήσουν στο χώρο των ιδιωτικών ιατρείων επικίνδυνοι τσαρλατάνοι και απατεώνες.

Το Μαξίμου, όμως, επέλεξε να καταργήσει το σύστημα ελέγχου που λειτουργούσε και είχε αποτελέσματα επί 18 χρόνια.

Σωστά υπενθυμίζει το KReport πως η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ άφησε το πεδίο ελεύθερο στην ανομία. Το αντικείμενό του κατακερματίστηκε ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τους Ιατρικούς Συλλόγους, τον ΕΟΠΥΥ και τις Περιφέρειες. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη διαπιστώσαμε πως οι έλεγχοι ήταν πλήρως αναξιόπιστοι και το σύστημα διάτρητο.

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