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Χριστοδουλίδης: Συμφωνία με Μητσοτάκη – Θα καταβάλουμε τα €25 εκατ. για GSI μόλις εκδοθεί Navtex
Ειδήσεις
22:45 - 14 Σεπ 2026

Χριστοδουλίδης: Συμφωνία με Μητσοτάκη – Θα καταβάλουμε τα €25 εκατ. για GSI μόλις εκδοθεί Navtex

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταβάλει κανονικά την ετήσια συνεισφορά των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω του GSI επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Επίκαιρα» του τηλεοπτικού σταθμού Plus, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Λευκωσία δεν έχει καμία ένσταση ως προς την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο αποτελεί συμφωνημένη συνεισφορά στο έργο.

Η συμφωνία με τον Μητσοτάκη

Όπως αποκάλυψε ο Κύπριος Πρόεδρος, έχει συμφωνήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μόλις εκδοθεί η Navtex, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τη συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε την καταβολή της ετήσιας συνεισφοράς με την επανεκκίνηση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου.

Κάλυψη στον Κύπριο υπουργό Οικονομικών

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπερασπίστηκε τη στάση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου.

Ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας αποτελεί μέρος του θεσμικού ρόλου και της ευθύνης ενός υπουργού Οικονομικών, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τις σχετικές επιφυλάξεις από οποιαδήποτε διαφωνία με την ελληνική πλευρά.

«Δεν υπάρχει σημείο τριβής με την Ελλάδα»

Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής στις σχέσεις της Λευκωσίας με την Αθήνα αναφορικά με το έργο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχουν προσπάθειες να δημιουργηθεί η εικόνα προβλήματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

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