Βρυξέλλες: Ανοίγει την Πέμπτη (17/9) η συζήτηση για θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη (17/9) στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τρόπους θέσπισης παγκόσμιων κανόνων με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής που προέρχεται από τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες και ένα προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης που επικαλείται το POLITICO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει «ενημερώσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ και τη διεθνή πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη», καθώς και μια «τεχνική ενημέρωση για πρόσφατα περιστατικά που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη», κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ και το οποίο συνεδριάζει τακτικά για να παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση αυτής της εβδομάδας πραγματοποιείται μετά από μια σειρά εκκλήσεων για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης από κορυφαία στελέχη του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αμέσως τις εκκλήσεις αυτές, χαρακτηρίζοντας τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης «φάρσα» και υποστηρίζοντας ότι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης θα έδινε στην Κίνα το προβάδισμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για την παγκόσμια συνεργασία θα επικεντρωθούν στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της G7, της G20 και των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Την περασμένη Παρασκευή, η κορυφαία αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, Χένα Βίρκουνεν, ζήτησε τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Η Βίρκουνεν επισήμανε επίσης ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη νομοθεσία που υποχρεώνει εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic να αξιολογούν και να περιορίζουν τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που, όπως σημείωσε, «δεν ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο επικεφαλής εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για τη νομοθεσία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Μπράντο Μπενιφέι, άσκησε πιέσεις την Τρίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την παγκόσμια συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων και μέσω της ομιλίας της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης, την Τετάρτη, ενώπιον των ευρωβουλευτών.

«Χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία, χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ, χρειαζόμαστε την Κίνα», δήλωσε συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στο Euronews.