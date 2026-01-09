Διάγγελμα Χαμενεΐ: Το Ιράν δεν θα λυγίσει – Ο αλαζόνας Τραμπ θα ανατραπεί

Με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται και το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα έντονο, ο θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, σε διάγγελμά του προς τον ιρανικό λαό διεμήνυσε ότι το Ιράν δεν θα λυγίσει μπροστά στους «σαμποτέρ».

Στο μήνυμά του, που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ επεσήμανε ότι «υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί» που θέλουν να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας δημόσια περιουσία.

«Δεν μπορώ να ανεχτώ τη συνεργασία με ξένους», υπογράμμισε και καταλόγισε στις ΗΠΑ ότι έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα.

{https://x.com/clashreport/status/2009559300402794700}

Κάλεσε, δε, τον Ντόναλντ Τραμπ να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς τον «αλαζόνα» και προειδοποιώντας ότι «θα ανατραπεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjz505e0249?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 100 πόλεις του Ιράν συνεχίζουν να κατακλύζονται από διαδηλωτές, οι οποίοι τάσσονται κατά του Χαμενεΐ και ζητούν την επιστροφή του Παχλαβί, γιου του εκλιπόντος πρώην Σάχη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk0u5szfgi1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjxo34h9lsp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}