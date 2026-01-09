Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ – «Ζήτω ο Παχλαβί» φωνάζουν οι διαδηλωτές

Πολυπληθείς διαδηλώσεις κατέκλυσαν το βράδυ της Πέμπτης (8/1) για 12η ημέρα την Τεχεράνη και άλλες πόλεις του Ιράν εν μέσω πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης, με τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση να στενεύει και την καταστολή εις βάρος των διαδηλωτών να εντείνεται.

Το «κύμα» οργής ξέσπασε πριν από 12 ημέρες εξαιτίας της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος και της ακρίβειας. Πλέον, έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC δείχνουν ογκώδεις ειρηνικές διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Μασχάντ, το βράδυ της Πέμπτης, οι οποίες δεν διαλύθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε βίντεο του BBC Persian από τις διαδηλώσεις φαίνονται κτίρια να καίγονται στην Τεχεράνη και τζαμιά στις συνοικίες Γκολχάκ και Σααντάτ Αμπάντ της Τεχεράνης να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

{https://x.com/DanielTaghaddos/status/2009435140146303099}

Νωρίτερα, είχε αναφερθεί πανεθνικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο. Ο οργανισμός παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks δήλωσε ότι τα δεδομένα του δείχνουν πως το Ιράν βρίσκεται «εν μέσω πανεθνικού μπλακάουτ στο διαδίκτυο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjhyixu6o89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά κλιμακούμενων μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και εμποδίζει το δικαίωμα του κοινού στην επικοινωνία σε μια κρίσιμη στιγμή», προειδοποίησε, αναφερόμενο σε προηγούμενες απώλειες συνδεσιμότητας σε αρκετές πόλεις.

{https://x.com/realMaalouf/status/2009420954968182872}

«Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλαβί θα επιστρέψει»

Σε άλλα πλάνα ακούγονται διαδηλωτές να ζητούν την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και την επιστροφή του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του εκλιπόντος πρώην σάχη, ο οποίος είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους.

Σε βίντεο που εστάλησαν στο BBC Persian από τα βόρεια της πρωτεύουσας, ογκώδης διαδήλωση φωνάζει «Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλαβί θα επιστρέψει». Αλλού στα βόρεια, διαδηλωτές καταγράφηκαν να φωνάζουν «Ατιμία» και «Μη φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί», μετά από σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Άλλα βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα» – αναφορά στον Χαμενεΐ – στο Ισφαχάν, «Ζήτω ο σάχης» στη βόρεια πόλη Μπαμπολ και «Μη φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ.

Στη δυτική πόλη Ντεζφούλ, πλάνα που εστάλησαν στο BBC Persian έδειχναν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να ανοίγουν πυρ στο συγκεντρωμένο πλήθος.

{https://x.com/ragipsoylu/status/2009389390246941002}

Παχλαβί: Εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους

Οι βραδινές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν λίγο αφότου ο Ρεζά Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και ζει στην Ουάσινγκτον, κάλεσε τους Ιρανούς να «βγουν στους δρόμους και, ως ενιαίο μέτωπο, να φωνάξουν τα αιτήματά τους».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Παχλαβί δήλωσε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε», χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «θαρραλέους συμπατριώτες» του. Ευχαρίστησε, δε, τον Αμερικανό πρόεδρο για το ότι «λογοδοτεί το καθεστώς», και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να πράξουν το ίδιο.

{https://x.com/PahlaviReza/status/2009499835368460485}

Σημειώνεται πως ο Παχλαβί έχει καλέσει τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους και απόψε στις 8 τοπική ώρα.

Το AP σημειώνει ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιος που να ηγείται των διαδηλωτών και παραμένει ασαφές πώς θα κινηθούν στη συνέχεια.

Αναφορές για τουλάχιστον 34 συλλήψεις και 45 νεκρούς

Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activist News Agency (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές -πέντε από αυτούς παιδιά- και οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjxo34h9lsp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους και τις ταυτότητες 22 ανθρώπων, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν αναφέρει τον θάνατο έξι μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά μέσα υποβάθμισαν την έκταση των αναταραχών της Πέμπτης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνήθηκαν πλήρως ότι πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις, αναρτώντας βίντεο με άδειους δρόμους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjrr3sjkuvt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}