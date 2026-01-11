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Το μήνυμα του Μαδούρο από τη φυλακή: «Είμαστε μαχητές» – Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
11:00 - 11 Ιαν 2026

Το μήνυμα του Μαδούρο από τη φυλακή: «Είμαστε μαχητές» – Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης και έστειλε μήνυμα ζωής μέσα από το κελί του, μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε ο γιος του, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα. 

Στο μήνυμα, το οποίο σύμφωνα με την οικογένειά του εστάλη μετά από επικοινωνία του με τους δικηγόρους του, ο Μαδούρο εμφανίζεται ψύχραιμος και δηλώνει ξεκάθαρα: «Μας πάει καλά. Είμαστε μαχητές». Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο (10/1) (τοπική ώρα) από το κυβερνών κόμμα PSUV, όπως μεταδίδει το AP.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επί χρόνια αριστερός εθνικιστής ηγέτης πρόκειται να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της «ναρκοτρομοκρατίας», κατηγορία την οποία απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή, υποστηρικτές του Μαδούρο βγήκαν στους δρόμους του Καράκας ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις ήταν σαφώς μικρότερες από αντίστοιχες κινητοποιήσεις του παρελθόντος: περίπου 1.000 άτομα διαδήλωσαν στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας και μερικές εκατοντάδες ακόμη στο προάστιο Πετάρε. «Θα διαδηλώνουμε όσο χρειαστεί, μέχρι να επιστρέψουν ο Νικολάς και η Σίλια», δήλωσε μία διαδηλώτρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κορυφαία κυβερνητικά στελέχη δεν εμφανίστηκαν στις διαδηλώσεις. Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες περιορίστηκε σε τηλεοπτική δήλωση από αγροτική έκθεση, τονίζοντας ότι «δεν θα ησυχάσουμε ούτε λεπτό μέχρι να ξαναπάρουμε πίσω τον πρόεδρό μας». Απόντες ήταν επίσης ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο και ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες.

Παράλληλα, συγγενείς πολιτικών κρατουμένων συγκεντρώθηκαν έξω από φυλακές, περιμένοντας τις αποφυλακίσεις που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση. Μέχρι το Σάββατο είχαν απελευθερωθεί μόλις 21 κρατούμενοι, ανάμεσά τους ο πρώην προεδρικός υποψήφιος Ενρίκε Μάρκες και η ακτιβίστρια Ροσίο Σαν Μιγκέλ, παρά το γεγονός ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως οι πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα ανέρχονται σε 800 έως 1.200.

Στο διεθνές επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις αποφυλακίσεις αποτέλεσμα αμερικανικής πίεσης και υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία ειδικού ταμείου υπό αμερικανικό έλεγχο, στο οποίο θα ενταχθούν βενεζουελανικά περιουσιακά στοιχεία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Βενεζουέλα παραμένει ασταθής και κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dflgn5tquxup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/2026 - 11:00
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