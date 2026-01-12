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Τεχεράνη: Κλιμακώνεται η ένταση με ΗΠΑ - Έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο
Ειδήσεις
12:15 - 12 Ιαν 2026

Τεχεράνη: Κλιμακώνεται η ένταση με ΗΠΑ - Έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι «αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Al Jazeera ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν αποκλείει καμία επιλογή.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι, με τις δημόσιες απειλές περί αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης σε περίπτωση αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων, ουσιαστικά υποκινεί «τρομοκρατικά στοιχεία» να στοχοποιούν τόσο διαδηλωτές όσο και δυνάμεις ασφαλείας, με στόχο – όπως υποστήριξε – να προκληθεί ξένη παρέμβαση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ταραχές στο Ιράν «έχουν μετατραπεί σε βίαιες σκόπιμα», προκειμένου να αποτελέσουν άλλοθι για ενδεχόμενη παρέμβαση της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ο Αραγτσί ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση έχει πλέον τεθεί «υπό πλήρη έλεγχο», ενώ διαβεβαίωσε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία είχε περιοριστεί, «θα αποκατασταθεί σύντομα».

Στην αντεπίθεση το θεοκρατικό καθεστώς

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αποσταθεροποίηση και ότι οι εχθροί του Ιράν έχουν φέρει «τρομοκράτες που βάζουν φωτιά σε τζαμιά, επιτίθενται σε τράπεζες και δημόσια περιουσία».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για «λανθασμένους υπολογισμούς». «Ας είμαστε σαφείς: σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι ο νόμιμος στόχος μας», δήλωσε ο Καλιμπάφ, πρώην διοικητής των επίλεκτων Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Οι απειλές Τραμπ και τα σενάρια στρατιωτικής δράσης

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του, εκφράζοντας πρόθεση για διαπραγματεύσεις, μετά τις απειλές του για στρατιωτική δράση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν το Σάββατο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «προετοιμάζεται συνάντηση» και ότι «θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συνάντηση. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ ισχυρές επιλογές» απέναντι στο Ιράν, το οποίο – κατά τον ίδιο – «έχει αρχίσει να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές» της Ουάσινγκτον.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός μελετά πολύ δυνατές επιλογές και θα ληφθεί απόφαση», δήλωσε, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα αποτροπής: «Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, θα απαντήσουμε πιο σκληρά από ποτέ».

Κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει για την ερχόμενη Τρίτη σύσκεψη με ανώτατους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, με αντικείμενο τις πιθανές κινήσεις των ΗΠΑ ως απάντηση στη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τον ανθρώπινο απολογισμό προκαλούν σοκ. Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η οργάνωση Human Rights Activists News Agency, τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε δραματικά σε σχέση με τους 116 νεκρούς που είχαν καταγραφεί έως το βράδυ του Σαββάτου.

Παράλληλα, 579 επιπλέον αναφορές θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό συνολικό απολογισμό έως και τους 1.123 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και μεταφερθεί σε φυλακές.

Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης να παραμένει ανοιχτό, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες και οι διεθνείς πιέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 12:18
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