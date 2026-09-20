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Τραμπ: Οι Χούθι δεν θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Εξετάζω «αν και πότε θα ανατινάξω» το Ιράν
Ειδήσεις
18:13 - 20 Σεπ 2026

Τραμπ: Οι Χούθι δεν θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Εξετάζω «αν και πότε θα ανατινάξω» το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι Χούθι της Υεμένης έχουν δεχθεί να μην εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με την επόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον στον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Fox News Τρέι Γινγκστ, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους Χούθι και ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση έχει δεχθεί να μην πολεμήσει τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Φάση αποφάσεων» για το Ιράν

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εξετάζει αυτή την περίοδο διαφορετικές επιλογές για την πορεία της σύγκρουσης.

Σε ιδιαίτερα σκληρή διατύπωση, ο Τραμπ δήλωσε: «Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι μια στρατιωτική κλιμάκωση με στόχο την εξουδετέρωση του Ιράν, η συνέχιση της οικονομικής πίεσης ώστε η χώρα να «σαπίσει» οικονομικά, καθώς και η αναζήτηση μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις αποφάσεις που εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πεζεσκιάν

Σε ερώτηση για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής πρωτοβουλίας.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι θα ήταν «μάλλον ανοικτός» σε μια συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι, παρά τη σκληρή ρητορική του, εξετάζει και το ενδεχόμενο διπλωματικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2026 - 18:17
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