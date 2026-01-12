Τι πραγματικά συμβαίνει στο Ιράν και πώς σκέφτεται να παρέμβει ο Τραμπ

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, με τις πληροφορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων την Κυριακή, να κάνουν λόγο για δραματική κλιμάκωση της χρήσης θανατηφόρας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αρχές αρχικά επέβαλαν μπλακάουτ επικοινωνιών και στη συνέχεια άσκησαν βία, καθώς δυσκολεύονται να περιορίσουν μερικές από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν τις επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν και στρατιωτικά πλήγματα, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στην Washington Post.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι έλαβε μαρτυρίες και αξιόπιστες αναφορές πως εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τότε που η κυβέρνηση διέκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο το βράδυ της Πέμπτης. Το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency, επίσης με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι 490 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών.

Ανώτερος δυτικός αξιωματούχος, που ενημερώθηκε σχετικά, είπε ότι εκατοντάδες σκοτώθηκαν μέσα σε 48 ώρες διαδηλώσεων. Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, τόνισε ότι η εξάπλωση των διαδηλώσεων σε ευρεία γεωγραφική περιοχή δυσχεραίνει τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τα θύματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει, στο μεταξύ, στρατιωτικές επιλογές ως απάντηση στην καταστολή, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι το Σάββατο. Αξιωματούχοι των βασικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας επρόκειτο να ενημερώσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές της εβδομάδας.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου σε διπλωματικά, στρατιωτικά και αμυντικά θέματα αναμενόταν να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, στρατιωτικών και μη. Οι διαβουλεύσεις βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο και ο πρόεδρος δεν είχε καταλήξει σε προτιμώμενη επιλογή.

«Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Οι επιλογές των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι επιλογές που εξετάζονται θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους, επιβολή πρόσθετων οικονομικών κυρώσεων και στρατιωτικά πλήγματα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε την Κυριακή κατά τέτοιων πληγμάτων, λέγοντας ότι σε περίπτωση επίθεσης το Ιράν θα μπορούσε να στοχεύσει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και διεθνείς ναυτιλιακές οδούς.

Η κατάσταση στο Ιράν

Σύμφωνα με τον ανώτερο δυτικό αξιωματούχο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διέταξε την καταστολή αφού διαδηλωτές, που αρχικά διαμαρτύρονταν για οικονομικά ζητήματα, άρχισαν να ζητούν αλλαγή καθεστώτος και οι διαδηλώσεις έγιναν πιο βίαιες. Οι αρχές αρχικά φάνηκαν απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία, αλλά άλλαξαν στάση όταν απειλήθηκε το καθεστώς.

«Για πολλούς διαδηλωτές πρόκειται πλέον ξεκάθαρα για αλλαγή καθεστώτος, εξ ου και η κλιμάκωση της βίας από το καθεστώς», είπε. Το καθεστώς «κρατιέται προς το παρόν», αλλά μόνο με «μαζική βία».

Το μπλακάουτ του διαδικτύου και οι εκκλήσεις για πανεθνικές απεργίες έχουν επιδεινώσει την οικονομική κρίση και το εμπόριο έχει σχεδόν παραλύσει. Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι φαίνεται να προετοιμάζονται για «την επόμενη μέρα», χωρίς ωστόσο αξιόπιστες ενδείξεις αποσκιρτήσεων.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν ανέφερε ότι μάρτυρες μιλούν για υπερπλήρη νοσοκομεία, κρίσιμη έλλειψη αίματος και σωρούς από σορούς. Πολλοί διαδηλωτές έχουν πυροβοληθεί στα μάτια. Αναφέρθηκε επίσης χρήση ελεύθερων σκοπευτών, στρατιωτικών τυφεκίων και drones επιτήρησης. «Μια σφαγή εκτυλίσσεται», δήλωσε το κέντρο, προειδοποιώντας ότι το μπλακάουτ καθιστά αδύνατη την επαλήθευση του αριθμού των νεκρών.

Το BBC Persian μετέδωσε ότι 110 σοροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Τεχεράνης και της Ραστ, με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, τον λαιμό και τα μάτια.

Ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «ενέτειναν» τη σύγκρουση με «ταραχοποιούς» και ότι οι βασικοί υπεύθυνοι συνελήφθησαν. Αναγνώρισε θανάτους, υπονοώντας όμως ότι προκλήθηκαν από υποκινητές.

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Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις έργο εχθρών του Ιράν. Ιρανός διπλωμάτης μίλησε για «ένοπλη επίθεση» και κατηγόρησε ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για υποκίνηση της βίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι το Ισραήλ στηρίζει τον αγώνα των Ιρανών για ελευθερία.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος, και εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων.