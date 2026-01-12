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Θετικό το κλίμα στη συνάντηση Τραμπ - Σέινμπαουμ
Ειδήσεις
16:36 - 12 Ιαν 2026

Θετικό το κλίμα στη συνάντηση Τραμπ - Σέινμπαουμ

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τη Δευτέρα (12/1) η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει πως σκοπεύει να εντείνει την πίεση απέναντι στα ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, η Μεξικανή πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστική μετά τη συνάντηση, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό κλίμα και είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η κ. Σέινμπαουμ ανέφερε ότι η επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για θετικές εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις, επιδιώκοντας παράλληλα να αποκλιμακώσει την ένταση και να μεταφέρει μήνυμα σταθερότητας στο εσωτερικό της χώρας της.

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