Θετικό το κλίμα στη συνάντηση Τραμπ - Σέινμπαουμ

Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τη Δευτέρα (12/1) η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει πως σκοπεύει να εντείνει την πίεση απέναντι στα ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, η Μεξικανή πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστική μετά τη συνάντηση, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό κλίμα και είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η κ. Σέινμπαουμ ανέφερε ότι η επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για θετικές εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις, επιδιώκοντας παράλληλα να αποκλιμακώσει την ένταση και να μεταφέρει μήνυμα σταθερότητας στο εσωτερικό της χώρας της.