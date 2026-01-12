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Αδωνις υπέρ Καιρίδη με καρφιά κατά Δένδια (video)
Ανεμοδείκτης
16:16 - 12 Ιαν 2026

Αδωνις υπέρ Καιρίδη με καρφιά κατά Δένδια (video)

Άγγελος Κωβαίος
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Αν ποτέ επαληθευτούν οι αρχηγικές βλέψεις του Νίκου Δένδια, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα βρει ένα (τουλάχιστον) σοβαρό εμπόδιο.

Αυτό το εμπόδιο θα είναι (με τα σημερινά δεδομένα) ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εδώ και χρόνια φροντίζει να αφήνει αιχμές εναντίον του υπουργού Αμυνας, με πλέον πρόσφατο δείγμα όσα είχε πει για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις αρμοδιότητες φύλαξης και καθαριότητας.

Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Δημήτρη Καιρίδη, ο υπουργός Υγείας έσπευσε να πάρει το μέρος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ κατά την κοπή πίττας της κομματικής οργάνωσης Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης. Απευθυνόμενος στον συνάδελφό του που ήταν παρών και με μία έμμεση αλλά σαφή αναφορά στον υπουργό Αμυνας, ο Αδωνις Γεωργιάδης είπε, μεταξύ άλλων: «Ναι, μπορεί άμα μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο, θα σου φύγει και κανένας πόντος. Μάλλον, θα το πω λίγο ανάποδα. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να τους φύγει κανένας πόντος, δεν μιλάνε και καθόλου. Αμα δεν μιλάς και καθόλου, ε, δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα, έτσι δεν είναι; Αρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάμε καθόλου, εμείς που δίνουμε τη μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια» (το στιγμιότυπο από το 2’:30” στο βίντεο που ακολουθεί). Θα υπάρξει, λογικά, συνέχεια…

{https://www.facebook.com/reel/842826578745236}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 16:41
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