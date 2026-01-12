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Γροιλανδία: Προβληματισμός στην Ευρώπη από τις δηλώσεις Τραμπ και σενάρια κλιμάκωσης της έντασης
Ειδήσεις
16:19 - 12 Ιαν 2026

Γροιλανδία: Προβληματισμός στην Ευρώπη από τις δηλώσεις Τραμπ και σενάρια κλιμάκωσης της έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε και ενίσχυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας την απειλή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία. «Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα αποκτήσουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια κίνηση στο ΝΑΤΟ.

Το Bloomberg μετέδωσε το Σαββατοκύριακο ότι μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, προκειμένου να δείξει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική και να επιχειρήσει να αποτρέψει τις αμερικανικές απειλές για ανάληψη ελέγχου του αυτοδιοικούμενου δανικού εδάφους.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια, η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, συναντάται αργότερα σήμερα (12/1) στην Ουάσινγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τη Γροιλανδία να περιλαμβάνεται στα θέματα της ατζέντας.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιούνται ενόψει αναμενόμενης συνάντησης εντός της εβδομάδας μεταξύ του Ρούμπιο, του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Ράσμουσεν και της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ.

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με ορισμένες χώρες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης και να εξετάζουν σενάρια ακόμα και για τη χειρότερη πιθανή εκδοχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ ανακοίνωσε συμφωνίες ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ κατά την επίσκεψή της εκεί πέρυσι. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις απειλές των ΗΠΑ, οι δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένες.

Ακόμη και αν οι ΗΠΑ υποχωρήσουν τελικά, η προθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές απειλές απέναντι σε μακροχρόνιους συμμάχους του αποκαλύπτει μια οδυνηρή νέα πραγματικότητα: οι ευρωπαϊκές προσπάθειες κατευνασμού του Τραμπ αποτυγχάνουν.

Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η Γροιλανδία βρίσκεται σε μια πολιτική «γκρίζα ζώνη». Το έδαφος δεν είναι επισήμως μέλος ούτε της ΕΕ ούτε του ΝΑΤΟ, αν και θεωρητικά απολαμβάνει πολλές από τις εγγυήσεις προστασίας των δύο οργανισμών. Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφύγει να διευκρινίσει εάν η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της θα ίσχυε για τη Γροιλανδία σε περίπτωση επίθεσης.

Αυτό καθιστά τη Γροιλανδία έναν σχετικά «εύκολο στόχο» για τον Τραμπ, καθώς στελέχη της ομάδας του έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι κανείς δεν θα πολεμούσε τις ΗΠΑ για αυτό το απομακρυσμένο έδαφος. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες επεξεργάζονται ανησυχητικά σενάρια.

Η Δανία, η οποία υπενθυμίζει διαρκώς ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη το δικαίωμα να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία βάσει συμφωνίας του 1951, εξακολουθεί να ελπίζει ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση.

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