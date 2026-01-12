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Ρούτε: Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα για την ασφάλεια της Αρκτικής
Ειδήσεις
18:14 - 12 Ιαν 2026

Ρούτε: Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα για την ασφάλεια της Αρκτικής

Reporter.gr Newsroom
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Το ΝΑΤΟ εξετάζει τα «επόμενα βήματα» για τη διασφάλιση της Αρκτικής, εν μέσω εντεινόμενων γεωστρατηγικών κινδύνων, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Η δήλωση έρχεται σε συνέχεια των προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή κατάληψη της Γροιλανδίας.

«Εργαζόμαστε πάνω σε πρακτικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν συλλογικά την προστασία της περιοχής», ανέφερε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάγκρεμπ, παρουσία του Κροάτη πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής, ιδίως με την αύξηση της δραστηριότητας Ρωσίας και Κίνας λόγω του ανοίγματος νέων θαλασσίων οδών.

Το ΝΑΤΟ, όπως υπενθύμισε ο Ρούτε, αριθμεί οκτώ κράτη μέλη στην Αρκτική – ΗΠΑ, Καναδάς, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία – ενώ η Ρωσία παραμένει εκτός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Επιπλέον, η Κίνα εμφανίζεται ολοένα και πιο ενεργός παράγοντας, με σημαντικό ενδιαφέρον και δραστηριότητες στην περιοχή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η Συμμαχία ολοκλήρωσε πέρυσι εσωτερικές συζητήσεις για την ενίσχυση συνεργασίας στην Αρκτική και πλέον επικεντρώνεται σε «πρακτικά μέτρα παρακολούθησης» και συντονισμό των συμμάχων. Η περιοχή θεωρείται «ζωτικό μέρος του εδάφους του ΝΑΤΟ», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι απόρροια αιτήματος των επτά χωρών-μελών στον Άπω Βορρά.

Σημειώνεται ότι ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, προγραμματίζουν την επέκταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, γεγονός που υπογράμμισε ο Ρούτε ως αντικείμενο συλλογικής στρατηγικής δράσης.

Σχετικά με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε θετική την πίεση του προέδρου Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων, λέγοντας ότι «όταν επαινώ κάποιον, το κάνω με βάση γεγονότα και τα γεγονότα δείχνουν ότι η πίεση είναι προς όφελος της Συμμαχίας».

Η ανακοίνωση του Ρούτε καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει το ΝΑΤΟ στην Αρκτική, καθώς η περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο έντονης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, με Ρωσία και Κίνα να αυξάνουν τη δραστηριότητά τους και τις χώρες της Συμμαχίας να επιδιώκουν κοινή στρατηγική απάντηση.

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