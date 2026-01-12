Μετά τη Mercosur, ο Μερτς επιδιώκει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Mercosur στη Νότια Αμερική, η προσοχή στρέφεται ήδη στον επόμενο μεγάλο στόχο: μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ–Ινδίας στις 27 Ιανουαρίου.

Μετά από συνομιλίες με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Αχμενταμπάντ, ο Μερτς τόνισε ότι το εμπορικό αυτό πλαίσιο είναι «απολύτως αναγκαίο» ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ινδίας. «Δεν πρέπει και δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στα τέλη Ιανουαρίου στο Νέο Δελχί, με στόχο –αν είναι δυνατόν– την υπογραφή της συμφωνίας. Κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, κάνοντας λόγο για «καλές πιθανότητες επιτυχίας».

Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ–Ινδίας ξεκίνησαν πριν από 18 χρόνια και μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πιθανή η ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, μετά τις «πολύ εντατικές συνομιλίες» μεταξύ Μερτς και Μόντι, οι προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας ήδη τον Ιανουάριο έχουν αυξηθεί.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Mercosur «ενθαρρυντικό σημάδι», ιδίως σε μια περίοδο που –όπως είπε– η αναβίωση του προστατευτισμού βλάπτει χώρες όπως η Γερμανία και η Ινδία. Παράλληλα, οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους και σε άλλους τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η προσέλκυση ινδικού εξειδικευμένου προσωπικού στον γερμανικό τομέα υγείας.