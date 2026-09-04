Μικροδέματα από Κίνα: «Φρένο» 53% στις αφίξεις μετά το τέλος των €3

Παράλληλα, η επιβολή του τέλους συνδέθηκε με μείωση κατά 53% των μικρών δεμάτων που έφτασαν τον Ιούλιο του 2026 στο αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εισόδου κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται τα στοιχεία των βελγικών τελωνειακών αρχών.
«Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε την Πέμπτη (3/9) ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Γιαν Γιάμπον, παρουσιάζοντας τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου.