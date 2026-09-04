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Μικροδέματα από Κίνα: «Φρένο» 53% στις αφίξεις μετά το τέλος των €3
Οικονομία
10:07 - 04 Σεπ 2026

Μικροδέματα από Κίνα: «Φρένο» 53% στις αφίξεις μετά το τέλος των €3

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 224 εκατ. ευρώ (260 εκατ. δολάρια) απέφερε μέσα στις πρώτες επτά εβδομάδες εφαρμογής του το νέου τέλους των 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μικρής αξίας δέματα, σε μια πρώτη ένδειξη για την επίδραση του μέτρου στην εισροή φθηνών προϊόντων από την Κίνα.

Παράλληλα, η επιβολή του τέλους συνδέθηκε με μείωση κατά 53% των μικρών δεμάτων που έφτασαν τον Ιούλιο του 2026 στο αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εισόδου κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται τα στοιχεία των βελγικών τελωνειακών αρχών.

«Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε την Πέμπτη (3/9) ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Γιαν Γιάμπον, παρουσιάζοντας τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου.

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