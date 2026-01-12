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Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters
Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters
Ειδήσεις
19:51 - 12 Ιαν 2026

Βενεζουέλα: Η Μασάδο πήρε την... ευχή του Πάπα πριν συναντηθεί με τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία προσπάθεια άσκησης πίεσης υπέρ μιας δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Μασάδο, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ενόψει του ταξιδιού της στην Ουάσινγκτον για να δει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση της Μασάδο με τον Ποντίφικα, που επιβεβαιώθηκε από το Βατικανό, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η Αγία Έδρα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό διαμεσολαβητή για το μέλλον της Βενεζουέλας.

Η επέμβαση των ΗΠΑ δεν έχει ανατρέψει για την ώρα την αυταρχική αριστερή δομή εξουσίας στη Βενεζουέλα και η Μασάδο πιέζει για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Την Παρασκευή, η Washington Post ανέφερε ότι ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού και υπ’ αριθμόν δύο στην ιεραρχία, είχε επιχειρήσει τον Δεκέμβριο να προειδοποιήσει Αμερικανούς αξιωματούχους κατά βιαστικών ενεργειών στη Βενεζουέλα και να ωθήσει τον Μαδούρο προς μια ρωσική πρόταση ασύλου.

Η Μασάδο και η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας χαιρέτισαν τη σύλληψη του Μαδούρο και επαίνεσαν τον Τραμπ για την απόφασή του να παρέμβει. Ωστόσο, τους ανησυχεί η απόφαση του Λευκού Οίκου να στηρίξει, τουλάχιστον προς το παρόν, την υπ’ αριθμόν δύο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, ως μεταβατική ηγέτιδα. Η αντιπολίτευση βρίσκεται πλέον σε μια διελκυστίνδα διεθνούς επιρροής με τους αριστερούς που εξακολουθούν να κυβερνούν, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια δημοκρατική μετάβαση μπορεί να αποτελέσει λύση για το μέλλον της χώρας.

Η Μασάδο αναμενόταν να συζητήσει με τον Πάπα και αξιωματούχους του Βατικανού την άποψή της ότι μια δημοκρατική μετάβαση είναι αναγκαία. Έχει υποστηρίξει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ανθρωπιστικά οφέλη, όπως η άμβλυνση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει οδηγήσει εκατομμύρια Βενεζουελάνους να εγκαταλείψουν τη διαλυμένη χώρα τους, και θα ενθάρρυνε πολλούς να επιστρέψουν. Ο Πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, είχε εργαστεί με Βενεζουελάνους μετανάστες κατά τη θητεία του στην Καθολική Εκκλησία στο Περού, όπου πολιτογραφήθηκε.

Το Βατικανό δεν έδωσε επίσημη ενημέρωση για τη συνάντηση. Ωστόσο, άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες και μίλησε ανώνυμα δήλωσε ότι η Μασάδο είχε εκτενή συζήτηση με τον Πάπα, ακολουθούμενη από μια «πολύ θερμή» κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Παρολίν, τον οποίο γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια.

Κατά τις συνομιλίες, η Μασάδο μίλησε για τις ελπίδες της για μια δημοκρατική μετάβαση, εξέφρασε ανησυχία ότι η μεταβατική κυβέρνηση δεν κινείται αρκετά γρήγορα για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και δήλωσε την πεποίθησή της ότι η επιστροφή στο κράτος δικαίου θα περιορίσει τη μεταναστευτική κρίση και θα ενθαρρύνει την επιστροφή όσων έφυγαν.

Η απόφαση της Μασάδο, πιστής καθολικής που συχνά λαμβάνει ροζάρια από υποστηρικτές της, να επισκεφθεί το Βατικανό υπογραμμίζει τον ρόλο της Αγίας Έδρας ως διαιτητή για το μέλλον της χώρας και δείχνει πώς προσπαθεί να αντικρούσει την άποψη ότι ο στενός κύκλος του Μαδούρο μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά.

Σε δηλώσεις μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ υποβάθμισε τη Μασάδο, λέγοντας ότι δεν έχει «σεβασμό» και «στήριξη» στη Βενεζουέλα.

Η Washington Post έχει αναφέρει ότι ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε από την απόφασή της να αποδεχθεί το Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο που ο ίδιος επιθυμούσε. Η Μασάδο δήλωσε στο Fox News ότι ανυπομονεί να ευχαριστήσει προσωπικά τον Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο και ότι ο λαός της Βενεζουέλας «σίγουρα θέλει να του το προσφέρει και να το μοιραστεί μαζί του». Η Επιτροπή Νόμπελ δήλωσε στη συνέχεια ότι το βραβείο δεν μεταβιβάζεται. Ο Τραμπ είπε ότι θα τη συναντήσει αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας «μεγάλη τιμή» το ενδεχόμενο να του δοθεί το βραβείο.

Ο Παρολίν, σε επείγουσα συνάντηση την παραμονή των Χριστουγέννων με τον Αμερικανό πρέσβη στο Βατικανό, εξέφρασε επιφυλάξεις για την ικανότητα της Μασάδο να ηγηθεί μιας μετάβασης, σημειώνοντας ότι ίσως είναι άκαμπτη στη συνεργασία με στελέχη του καθεστώτος σε μια μετα-Μαδούρο Βενεζουέλα.

Το Βατικανό αναγνώρισε τη συνάντηση, αλλά αμφισβήτησε την ακρίβεια του περιεχομένου που αποδόθηκε σε αυτήν.

Η Μασάδο, πρώην βουλευτής, κέρδισε τις προκριματικές της αντιπολίτευσης πριν από δύο χρόνια, αλλά αποκλείστηκε από τις γενικές εκλογές από τον Μαδούρο. Ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι νίκησε τον υποψήφιο που στήριξε η Μασάδο, Έντμουντο Γκονσάλες Ουρουτία, όμως έλεγχοι ψηφοδελτίων έδειξαν ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν έγκυρο.

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