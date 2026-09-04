Εντείνεται η ενεργειακή πίεση στην Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας

Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στους τελευταίους μήνες του 2026, η ενεργειακή πίεση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Η Ευρώπη ολοκληρώνει τη θερινή περίοδο με χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που απειλεί να εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την εξασφάλιση προμηθειών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνονται στο 65%.

Υπολογισμοί του Bloomberg δείχνουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ακόμη περισσότερες από 100 τεραβατώρες (TWh) φυσικού αερίου, αξίας άνω των 7 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, προκειμένου να φτάσει έστω και τον χαμηλότερο στόχο αποθήκευσης του 75%.

Μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να δημιουργήσουν σημαντικά αποθέματα ασφαλείας. Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των βραχυπρόθεσμων τιμών φυσικού αερίου, καθιστώντας οικονομικά ασύμφορη την ταχεία αναπλήρωση των αποθεμάτων. Αποτέλεσμα είναι ορισμένες χώρες – με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Γερμανία – να δυσκολεύονται να επιτύχουν τους προβλεπόμενους στόχους.

Η ομάδα συντονισμού της ΕΕ για το φυσικό αέριο, η οποία παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Αναμένονται νέες ενημερώσεις για την πορεία των αποθεμάτων φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει άμεσος λόγος ανησυχίας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Παρά ταύτα, οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών. Τα τελευταία στοιχεία, που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, επιμέρους χώρες λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, έξι χώρες ζητούν την επιβολή πανευρωπαϊκού έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, ενόψει της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ αργότερα μέσα στον μήνα.