Στήριξη των Ευρωπαίων εφοπλιστών στη Mercosur – Ενισχύεται η παγκόσμια εμπορική θέση της ΕΕ

Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, χαιρετίζοντας την έγκρισή της από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σαφές μήνυμα υπέρ του ανοικτού, βασισμένου σε κανόνες διεθνούς εμπορίου, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων ανακατατάξεων στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) κάνει λόγο για μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη, που ενισχύει την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης και επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εμπόριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ECSA, η ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 76% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας κρίσιμο πυλώνα για την ενεργειακή επάρκεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη συνολική ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση ανοικτών αγορών και η προώθηση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου ο προστατευτισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Γενικός Γραμματέας της ECSA, Sotiris Raptis, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας ακόμη παραγωγικός κλάδος, αλλά βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, της εμπορικής ισχύος και της στρατηγικής ασφάλειας. Όπως σημείωσε, η προώθηση ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου μέσω συμφωνιών όπως αυτή μεταξύ ΕΕ και Mercosur ενισχύει την οικονομική ανθεκτικότητα της Ένωσης και διασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί αποτελεσματικά πολίτες, βιομηχανία και διεθνείς εταίρους.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες εταιρικές σχέσεις της Ευρώπης με χώρες της Λατινικής Αμερικής, διευρύνοντας τις εμπορικές ροές και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας πρώτων υλών, αγροτικών προϊόντων και ενεργειακών φορτίων. Για τη ναυτιλιακή κοινότητα, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διαφοροποίηση των εμπορικών διαδρομών και η σταθερότητα των κανόνων μειώνουν την έκθεση σε γεωπολιτικούς κινδύνους και διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές επισημαίνουν ότι η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιας εμπορικής δύναμης, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς κανόνες δοκιμάζονται και οι μονομερείς πρακτικές κερδίζουν έδαφος. Η ύπαρξη ενός σαφούς, προβλέψιμου και νομικά κατοχυρωμένου πλαισίου θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη συνολική στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Μετά την έγκριση από τα κράτη-μέλη, η ECSA απευθύνει πλέον σαφή έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην κύρωση της συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρη εφαρμογή και νομική βεβαιότητα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, το εμπόριο και τη ναυτιλία. Για τους Ευρωπαίους εφοπλιστές, το μήνυμα είναι καθαρό: σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας, το ελεύθερο εμπόριο με κανόνες και αξιόπιστους εταίρους παραμένει βασικό εργαλείο οικονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας.