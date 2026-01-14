Τραμπ: Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν διακοπεί - Απειλές από την Τεχεράνη, νέα μέτρα από την G7

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (14/1) από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί πως οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν διακοπεί και πως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή σχέδια για την πραγματοποίησή τους.

«Μόλις έλαβα αυτή την ενημέρωση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε εκτελέσεις, κάτι για το οποίο υπήρχε έντονη φημολογία τις τελευταίες δύο ημέρες». Τόνισε, ωστόσο, πως σε περίπτωση που αυτό αλλάξει, «η αντίδραση θα είναι έντονη».

Οι δηλώσεις του φαίνεται να αφορούν την υπόθεση του Ερφάν Σολτανί, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, χωρίς τελικά η ποινή να εκτελεστεί.

Σύμφωνα με αναλυτές, αν και ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, οι δηλώσεις του σηματοδοτούν μία αλλαγή στάσης σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν εκτιμήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, όμως, πως δεν προκρίνεται αυτή η επιλογή.

Βέβαια, Αμερικανοί και Βρετανοί έχουν εκκενώσει τις βάσεις τους σε χώρες γειτονικές του Ιράν. Συνεπώς, ο κίνδυνος κλιμάκωσης δεν έχει αποφευχθεί οριστικά.

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Ευθείες απειλές του Ιράν κατά του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προχώρησε σε ευθεία απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνα από την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπούρ, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι υποκινούν τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «δολοφόνους της ιρανικής νεολαίας».

Την ίδια ώρα, αυξάνονται τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Η Ντόχα επιβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων και η αποχώρηση μέρους του προσωπικού, λόγω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Η βάση, η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες και είχε δεχθεί επίθεση από το Ιράν τον Ιούνιο, ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από στρατηγικές βάσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών. Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα The i Paper, και η Βρετανία εξετάζει την απομάκρυνση προσωπικού από τη βάση στο Κατάρ, αν και η πληροφορία αυτή δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί από το Λονδίνο.

Πρόσθετα μέτρα από το G7 κατά του Ιράν

Στο διπλωματικό μέτωπο, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 δήλωσαν έτοιμοι να επιβάλουν «πρόσθετα περιοριστικά μέτρα» εφόσον το Ιράν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Σε κοινή ανακοίνωση, εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών, καταδικάζοντας τις δολοφονίες και τις αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών.

Οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να τερματίσουν την κλιμάκωση της βίας.

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του κινήματος αμφισβήτησης στο Ιράν, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 10.000.