ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν διακοπεί - Απειλές από την Τεχεράνη, νέα μέτρα από την G7
Ειδήσεις
22:52 - 14 Ιαν 2026

Τραμπ: Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν διακοπεί - Απειλές από την Τεχεράνη, νέα μέτρα από την G7

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (14/1) από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί πως οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν διακοπεί και πως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή σχέδια για την πραγματοποίησή τους.

«Μόλις έλαβα αυτή την ενημέρωση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε εκτελέσεις, κάτι για το οποίο υπήρχε έντονη φημολογία τις τελευταίες δύο ημέρες». Τόνισε, ωστόσο, πως σε περίπτωση που αυτό αλλάξει, «η αντίδραση θα είναι έντονη».

Οι δηλώσεις του φαίνεται να αφορούν την υπόθεση του Ερφάν Σολτανί, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, χωρίς τελικά η ποινή να εκτελεστεί.

Σύμφωνα με αναλυτές, αν και ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, οι δηλώσεις του σηματοδοτούν μία αλλαγή στάσης σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν εκτιμήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, όμως, πως δεν προκρίνεται αυτή η επιλογή.

Βέβαια, Αμερικανοί και Βρετανοί έχουν εκκενώσει τις βάσεις τους σε χώρες γειτονικές του Ιράν. Συνεπώς, ο κίνδυνος κλιμάκωσης δεν έχει αποφευχθεί οριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfojz77b5ond?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ευθείες απειλές του Ιράν κατά του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προχώρησε σε ευθεία απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνα από την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπούρ, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι υποκινούν τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «δολοφόνους της ιρανικής νεολαίας».

Την ίδια ώρα, αυξάνονται τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Η Ντόχα επιβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων και η αποχώρηση μέρους του προσωπικού, λόγω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Η βάση, η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες και είχε δεχθεί επίθεση από το Ιράν τον Ιούνιο, ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από στρατηγικές βάσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών. Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα The i Paper, και η Βρετανία εξετάζει την απομάκρυνση προσωπικού από τη βάση στο Κατάρ, αν και η πληροφορία αυτή δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί από το Λονδίνο.

Πρόσθετα μέτρα από το G7 κατά του Ιράν

Στο διπλωματικό μέτωπο, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 δήλωσαν έτοιμοι να επιβάλουν «πρόσθετα περιοριστικά μέτρα» εφόσον το Ιράν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Σε κοινή ανακοίνωση, εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών, καταδικάζοντας τις δολοφονίες και τις αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών.

Οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να τερματίσουν την κλιμάκωση της βίας.

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του κινήματος αμφισβήτησης στο Ιράν, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 10.000.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 00:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια
Πολιτική

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια

Credia Bank: Διερευνά επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Credia Bank: Διερευνά επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές

Γερμανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία παρά τις πιέσεις Τραμπ
Ειδήσεις

Γερμανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία παρά τις πιέσεις Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες
Ειδήσεις

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία
Ειδήσεις

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Πίσω στη δεκαετία του &#039;90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ