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Iran Human Rights: 3.428 οι νεκροί - Πάνω από 10000 οι συλλήψεις διαδηλωτών
Ειδήσεις
19:50 - 14 Ιαν 2026

Iran Human Rights: 3.428 οι νεκροί - Πάνω από 10000 οι συλλήψεις διαδηλωτών

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων από τις διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζει να αυξάνεται, με νέες εκθέσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3.428 νεκρούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, από την έναρξη του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 συλλήψεις.

Η σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενους απολογισμούς αποδίδεται στις «νέες πληροφορίες που ελήφθησαν από πηγές εντός των ιρανικών υπουργείων Υγείας και Παιδείας», διευκρινίζει η οργάνωση.

Η IHR υπογραμμίζει ότι «αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα απόλυτο ελάχιστο» και προειδοποιεί πως οι νέες αναφορές και μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι η πραγματική έκταση της βίας είναι ακόμη μεγαλύτερη.

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