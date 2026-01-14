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Γερμανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία παρά τις πιέσεις Τραμπ
Ειδήσεις
21:58 - 14 Ιαν 2026

Γερμανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία παρά τις πιέσεις Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει από αύριο Πέμπτη τους πρώτους στρατιώτες της στη Γροιλανδία, όπως δήλωσε την Τετάρτη κυβερνητικός εκπρόσωπος, στον απόηχο αντίστοιχων κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν από Σουηδία και Νορβηγία.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αντίδραση στις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο του νησιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, περισσότερες από δώδεκα μονάδες αναγνώρισης πρόκειται να σταλούν στη Γροιλανδία την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Reuters. Την πληροφορία είχε αποκαλύψει νωρίτερα η γερμανική εφημερίδα Bild.

Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έχει επαναλάβει ότι η Γροιλανδία, λόγω της στρατηγικής της θέσης και του πλούτου της σε ορυκτούς πόρους, είναι κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει υποστηρίξει ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να διασφαλίσει τον έλεγχο του νησιού ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη επιρροή ή κατάληψή του από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τονίσει ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» για την επίτευξη αυτού του στόχου, μια στάση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και έχει επιβαρύνει αισθητά τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

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