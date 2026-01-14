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Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια
Πολιτική
22:30 - 14 Ιαν 2026

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια

Reporter.gr Newsroom
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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ευρωβουλετών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε σήμερα (14/1) μέσω ανακοίνωσής της σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

Κατά την προσφιλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας και οι ευρωβουλευτές της προχώρησαν σε μια απόπειρα παραπλάνησης επιχειρώντας να βαφτίσουν το κρέας – ψάρι μιας και μιλάμε για τον αγροτικό τομέα.

Ας εξηγήσουμε λοιπόν πως επιχειρούν να μας πουν ότι προστάτευσαν και φέρθηκαν υπεύθυνα, αντί να ομολογήσουν πως ζημιώνουν και υποχωρούν ατάκτως.

Ας ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, γιατί εδώ η αλήθεια έχει σημασία.

Το ΠΑΣΟΚ δεν αντιτίθεται ιδεολογικά στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ούτε στον ενεργό ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο.

Στηρίζουμε συμφωνίες ισορροπημένες, δίκαιες και πραγματικά επωφελείς για το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον, χωρίς να θυσιάζουν συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και κοινωνικές ομάδες.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, όμως, -όπως διαμορφώθηκε-, δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

Οι κρίσιμες πολιτικές τοποθετήσεις των μεγάλων χωρών εκφράστηκαν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χώρες με ισχυρό αγροτικό τομέα και καθοριστικό πολιτικό βάρος, -όπως μεταξύ άλλων η Γαλλία του Μακρόν, η Πολωνία του Τούσκ, η Αυστρία, η Ιρλανδία-, τάχθηκαν ΚΑΤΑ της συμφωνίας Mercosur αναγνωρίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους για την αγροτική τους παραγωγή και τη διατροφική ασφάλεια των πολιτών τους.

Η λεγόμενη «ειδική πλειοψηφία» επιτεύχθηκε τελικά μέσα από πολιτικά ανταλλάγματα και συγκεκριμένα μετά από δεσμεύσεις προς την ιταλική κυβέρνηση Μελόνι για προκαταβολές ενισχύσεων των αγροτών από τον προϋπολογισμό του 2028-2034. Η Ελληνική Κυβέρνηση, αντίθετα, δεν εξασφάλισε κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών. Αντιθέτως π.χ. άφησε για μια 7ετία εκτεθειμένο το παγκόσμιο ελληνικό brand «φέτα», ενώ άφησε εντελώς εκτός προστασίας τη γραβιέρα Νάξου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίστηκαν τα δήθεν μέτρα προστασίας των αγροτών από τη Mercosur. Σε αυτούς που ψήφισαν ΥΠΕΡ, όπως οι Ευρωβουλευτές της Ν.Δ., περιλαμβάνονται εκτός από το σύνολο των Γερμανών Ευρωβουλευτών για τους προφανείς λόγους στήριξης των εξαγωγών γερμανικών αυτοκινήτων στη Λατινική Αμερική (μεταξύ αυτών η μεγάλη πλειοψηφία της άκρας Δεξιάς και των νεοναζί του AfD), καθώς κι ένα μεγάλο μέρος των Σοσιαλιστών, για τους οποίους όμως ήδη η μεγάλη ομάδα των Γάλλων και άλλων τουλάχιστον 4-5 εθνικών Αντιπροσωπειών έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν ΚΑΤΑ της Mercosur.

Πέρα από τη διαδικασία, το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα παραμένει: δεν προβλέπονται άμεσοι και αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί προστασίας για τους αγρότες.

Οι περιβόητες «ρήτρες διασφάλισης» που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία:

  • ενεργοποιούνται μόνο αφού πρώτα έχει ήδη καταρρεύσει η αγορά και οι τιμές,
  • εξαρτώνται από πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς καμία νομική υποχρέωση έγκαιρης παρέμβασης,
  • δεν προβλέπουν καμία αποζημίωση για τους παραγωγούς,
  • δεν αποτρέπουν τις εισαγωγές, απλώς τις διαπιστώνουν εκ των υστέρων.

Με απλά λόγια: η προστασία μετατίθεται στο μέλλον, ενώ η ζημιά για τους αγρότες μπορεί να είναι άμεση και μη αναστρέψιμη.

Η Mercosur αποτελεί μια ωμή πολιτική ανταλλαγή: η ευρωπαϊκή – και ιδιαίτερα η ελληνική – αγροτική παραγωγή θυσιάζεται για να ανοίξουν οι αγορές της Λατινικής Αμερικής στα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και τα χημικά της Βόρειας Ευρώπης.

Οι αγρότες πληρώνουν. Οι βιομηχανικοί όμιλοι κερδίζουν.

Η επίκληση της «αμοιβαιότητας» συνιστά προσβολή στη νοημοσύνη των αγροτών.

Στις χώρες της Mercosur:

  • επιτρέπονται φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ,
  • χρησιμοποιούνται ορμόνες και αντιβιοτικά,
  • καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά σε εκτάσεις πολλαπλάσιες από το σύνολο της ελληνικής γεωργικής γης.

Όσοι σιωπούν για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κομματική ταυτότητα λειτουργούσε ως εισιτήριο για παράνομες χρηματοδοτήσεις, δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της αγροτικής παραγωγής.

Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε πλευρά.

Όχι των παραγωγών.

Όχι της ελληνικής υπαίθρου.

Αλλά των συμφερόντων.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα σιωπήσει.

Γι’ αυτό και η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε», καταλήγει η ανακοίνωση των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

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