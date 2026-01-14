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ΗΠΑ: Οι κινήσεις που φουντώνουν την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν τις επόμενες ώρες
Ειδήσεις
18:55 - 14 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Οι κινήσεις που φουντώνουν την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν τις επόμενες ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Οι κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προμηνύουν χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν το επόμενο 24ωρο. Αυτό αναφέρει το Reuters, βασισμένο στις μαρτυρίες δύο Ευρωπαίων αξιωματούχων, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση ενός ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί. Ανάλογες κινήσεις παρατηρούνται και σε βρετανικές βάσεις.

Με την ηγεσία του Ιράν να προσπαθεί να καταστείλει τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, δεδομένης της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Το Κατάρ δήλωσε ότι η αποχώρηση από την αεροπορική βάση Al Udeid, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή «γίνεται ως απάντηση στις τρέχουσες εντάσεις στην περιοχή».

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού ζητήθηκε να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών σε γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων.

Τα φτερά της Σιών του Νετανιάχου σε πτήση στην Μεσόγειο

Ερωτήματα και σενάρια για πιθανές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσε και η πτήση του κυβερνητικού αεροσκάφους του Ισραήλ, γνωστού ως «Φτερά της Σιών», το οποίο απογειώθηκε την Τετάρτη από ισραηλινό έδαφος και κινήθηκε πάνω από τη Μεσόγειο, με ενδιάμεσο προορισμό την Κρήτη, πριν επιστρέψει στη βάση του.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 19:48
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