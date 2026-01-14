Απόσυρση προσωπικού από αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Αυξάνονται οι φόβοι σύγκρουσης με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, αφού ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να καταστείλει τη σοβαρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν προληπτικά μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμες βάσεις στην περιοχή, λόγω της αυξημένης έντασης.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση για επέμβαση, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το Κατάρ ανακοίνωσε από τη μεριά του ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, πραγματοποιούνται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε μέρος του προσωπικού δόθηκε εντολή να αποχωρήσει από τη βάση, ωστόσο δεν υπήρχαν άμεσα ενδείξεις μαζικής απομάκρυνσης στρατευμάτων προς στάδιο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως είχε συμβεί λίγες ώρες πριν από ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Τόσο το Ιράν, όσο και οι δυτικοί αντίπαλοί του περιγράφουν τις ταραχές —οι οποίες ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες ως διαμαρτυρίες για τις δεινές οικονομικές συνθήκες και κλιμακώθηκαν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες— ως τις πιο βίαιες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, που εγκαθίδρυσε το σύστημα της θεοκρατικής διακυβέρνησης στη χώρα.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο απολογισμός, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεπερνά τους 2.600 νεκρούς.

«Το Ιράν δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιο επίπεδο καταστροφής», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αποδίδοντας την ευθύνη σε ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη βίαιη καταστολή της σύγχρονης ιστορίας του Ιράν».

Σημειώνεται τέλος ότι οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε άτομα που χαρακτηρίζουν ως ένοπλους τρομοκράτες.