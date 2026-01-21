Περιπέτεια στο ταξίδι του Τραμπ στο Νταβός - Βλάβη στο Air Force One

Περίπου 90 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον το Air Force One που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός επέστρεψε στη βάση του, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση για το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ είναι πως παρουσίασε ένα «μικρής σημασίας ηλεκτρικό ζήτημα», αλλά για λόγους ασφαλείας κρίθηκε προτιμότερο να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι, αμέσως μετά την απογείωση, τα φώτα στο αεροσκάφος έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να δοθούν εκείνη τη στιγμή περαιτέρω διευκρινίσεις.

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Έτσι, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του επιβιβάστηκαν άμεσα σε άλλο αεροσκάφος και ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Ελβετία.

Αυτό βέβαια πρακτικά σημαίνει πως η άφιξη του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός θα γίνει με κάποιες ώρες καθυστέρηση και θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά του.

Ασφαλώς, η παρουσία του Τραμπ στο Νταβός αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Γροιλανδία και με την... κόντρα που έχει προκύψει μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.